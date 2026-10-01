Polícia Federal deflagra operação contra extração ilegal de madeira em terra indígena em Rondônia

A Polícia Federal deflagrou a Operação Ramal Fechado com o objetivo de combater a extração ilegal de madeira no interior da Terra Indígena Igarapé Lage, localizada no município de Nova Mamoré.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a ação contou com o apoio estratégico do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFRON) da Polícia Militar de Rondônia e da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI).

A intervenção foi motivada por relatórios de inteligência e denúncias sobre a retirada clandestina de madeira na região da Linha 8-C. Durante as diligências, as equipes percorreram os ramais e carreadores abertos de forma ilegal na área protegida.

Para interromper as atividades criminosas e inviabilizar o escoamento das tora e do produto florestal, os agentes inutilizaram e destruíram a madeira localizada, além das estruturas e materiais empregados na prática ilícita.

A Polícia Federal informou que manterá as ações de fiscalização e repressão na região em conjunto com os demais órgãos ambientais e de segurança.