Rosangela Donadon arrasta multidão em caminhada por avenidas de Vilhena

A deputada estadual e candidata à reeleição Rosangela Donadon (PRD) teve uma quarta-feira, 30, de intensa agenda no município de Vilhena.

Além de participar de reuniões durante a manhã, a parlamentar percorreu três das principais avenidas da cidade, onde realizou caminhadas, cumprimentou moradores, conversou com comerciantes e manteve contato direto com eleitores.

A mobilização começou pela avenida Paraná e seguiu por toda a sua extensão. Ao lado de apoiadores, Rosangela passou por estabelecimentos comerciais e pontos de concentração de moradores, ouvindo demandas e conversando diretamente com a população.

Na sequência, a caminhada prosseguiu pela avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, onde a parlamentar foi recebida por comerciantes e moradores. O percurso terminou na avenida Tancredo Neves, até a interseção com a avenida Jô Sato.

Para Rosangela, a receptividade encontrada durante a caminhada reforça a importância de manter contato direto com a população e ouvir as demandas de quem vive e trabalha em Vilhena. “Cada abraço, cada palavra de incentivo e cada conversa renovam a nossa disposição para continuar trabalhando por Vilhena e por todo o Cone Sul de Rondônia. Essa caminhada é feita com verdade, presença e compromisso. E quero seguir contando com vocês nessa jornada”, afirmou a parlamentar.

AGENDA

A agenda de Rosangela Donadon em Vilhena continua nesta quinta-feira, 1º de outubro, com visitas durante a manhã e uma nova grande caminhada no período da tarde, desta vez no bairro 5º BEC.