Homem é agredido com golpe de taco de sinuca na cabeça durante discussão em bar no Centro de Vilhena

Um homem ficou ferido após ser agredido com um taco de sinuca na cabeça durante uma discussão em um bar localizado na Avenida Barão do Rio Branco, no Centro de Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência de agressão física no estabelecimento.

Ao chegarem ao local, os policiais conversaram com a vítima, que relatou que estava jogando sinuca e conversando com uma mulher no interior do recinto.

Segundo a versão do homem agredido, o segurança que acompanhava a mulher demonstrou ciúmes do diálogo entre os dois, o que deu início a um desentendimento.

Durante o bate-boca, o segurança pegou um taco de sinuca e desferiu um golpe contra o lado esquerdo da cabeça do frequentador, provocando-lhe ferimentos.

Após a agressão, o autor do golpe fugiu do local em rumo desconhecido. A mulher que estava acompanhada por ele também deixou o estabelecimento antes da chegada da guarnição.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, prestou os primeiros socorros à vítima no local e a encaminhou para atendimento médico no Hospital Regional.

A Polícia Militar realizou patrulhamento pelas imediações, mas os envolvidos não foram localizados, e o caso foi registrado para a adoção das providências cabíveis.