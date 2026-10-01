Pesquisa Veritá suspensa de novo pela Justiça Eleitoral em RO

O Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE-RO) concedeu medida liminar para barrar a divulgação e ordenar a retirada imediata da pesquisa eleitoral do Instituto Veritá, registrada sob o número RO-08063/2026, que avaliava a disputa para o Senado Federal e para o governo estadual.

A decisão foi proferida pelo juiz auxiliar Rinaldo Forti da Silva a pedido da “Coligação Rondônia com a Força do Trabalho e da União”, formada pelos partidos Republicanos e pela Federação União Progressista (União Brasil e PP).

O levantamento, encomendado pela empresa Sistema de Comunicação Pantanal Ltda, teve seus primeiros números divulgados em 26 de setembro de 2026. Contudo, segundo a representação judicial, a complementação do registro protocolada em 27 de setembro omitiu a quantidade de eleitores entrevistados por setor censitário e não apresentou a justificativa técnica exigida pelo art. 2º, § 7º-F, da Resolução-TSE nº 23.600/2019 quando a metodologia não possibilita essa segmentação territorial detalhada.

LISURA DO PLEITO

Ao analisar o pedido, o magistrado destacou que a coleta por via telefônica não isenta a empresa da obrigação legal de transparência e controle territorial da amostra.

O juiz ressaltou que a medida busca resguardar a lisura do pleito e evitar o prejuízo à fiscalização antes do primeiro turno, citando precedente unânime do próprio plenário do TRE-RO contra o mesmo instituto e entendimento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

MULTA

Eleições 2026: Justiça Eleitoral suspende pesquisa do Instituto Veritá para o Senado e Governo em Rondônia. Diante do deferimento parcial da tutela de urgência, o Instituto Veritá foi obrigado a suspender qualquer nova veiculação e a retirar do ar, em até 24 horas, todas as publicações já realizadas sob sua gestão, inclusive em rede social, sob pena de multa diária fixada em R$ 5.000,00.