PRF apreende 18 kg de drogas transportadas em mochila de motociclista na BR-364 em RO

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de 18 kg de substâncias ilícitas durante uma fiscalização de rotina realizada no km 777 da BR-364, em Porto Velho.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a ação ocorreu quando a equipe policial deu ordem de parada ao condutor de uma motocicleta.

O motociclista desobedeceu à ordem e tentou fugir, dando início a um acompanhamento tático que durou aproximadamente um quilômetro, até o suspeito encostar no acostamento.

Durante a inspeção no veículo e nos pertences, os policiais federais localizaram cerca de 15,55 kg de skunk (conhecida por ser uma variação mais concentrada da maconha) e 2,1 kg de cloridrato de cocaína. Todo o material entorpecente estava escondido na mochila do condutor.

Diante do flagrante, o homem de 27 anos recebeu voz de prisão e foi conduzido à Central de Flagrantes da Polícia Civil em Porto Velho para a formalização do registro e a adoção das providências cabíveis.