Moradora denuncia esgoto a céu aberto e valeta que afetam casal de idosos em Colorado do Oeste

Uma moradora de Colorado do Oeste procurou a reportagem do Extra de Rondônia para relatar problemas causados por uma valeta aberta na Avenida Caetés.

Segundo ela, a situação começou após o rompimento de uma tubulação e se agravou com as chuvas de agosto.

De acordo com o relato, a tubulação teria quebrado devido ao peso da terra colocada no local no ano passado. Com as chuvas, o buraco aumentou e acabou formando uma valeta por onde passa água proveniente de pia, tanque e outros pontos de esgotamento.

A moradora afirma que a Prefeitura de Colorado do Oeste e vereadores já foram comunicados, mas o problema ainda não teria sido solucionado.

Quem estaria sendo mais afetado é um casal de idosos, ambos com mais de 70 anos, que mora nas proximidades. Conforme o relato, os dois são hipertensos e têm dificuldades de locomoção.

Um deles já teria caído na valeta e precisado procurar atendimento médico devido às dores provocadas pela queda. “Eles têm muita dificuldade para se locomover e já caíram nessa valeta. Já precisaram ir ao hospital por causa das dores”, relatou a moradora.

Ela afirma que decidiu procurar a imprensa após as reclamações feitas aos representantes públicos não resultarem, até o momento, na solução do problema.

Os moradores pedem o reparo da tubulação e a recuperação do trecho para evitar novos acidentes.