Disputa por 24 vagas na Assembleia Legislativa reúne 260 candidatos em Rondônia

Rondônia terá 260 candidatos disputando as 24 vagas disponíveis para deputado estadual nas eleições deste domingo (4).

Os concorrentes estão distribuídos entre diferentes partidos e federações que participam do pleito.

A eleição para deputado estadual é diferente das disputas para governador e senador. O sistema utilizado é o proporcional, no qual a votação dos candidatos e das legendas é considerada para definir quantas cadeiras cada partido ou federação conquista.

Depois da distribuição das vagas, os candidatos mais votados dentro de cada legenda ocupam as cadeiras conquistadas, respeitadas as regras previstas na legislação eleitoral.

O eleitor rondoniense escolherá apenas um candidato para deputado estadual. O cargo tem mandato de quatro anos e os eleitos atuarão na Assembleia Legislativa de Rondônia.

Além da escolha dos deputados estaduais, os eleitores também votarão neste domingo, 4 d outubro, para deputado federal, senador, governador e presidente da República. Veja quem são os atuais deputados estaduais no estado (leia AQUI).