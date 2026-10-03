Mariana Carvalho defende uma representação de Rondônia mais ativa em Brasília

Representar Rondônia no Senado significa, para Mariana Carvalho, participar das grandes decisões do Brasil sem perder de vista as necessidades de quem vive no estado. Candidata pelo Republicanos, ela apresenta a proposta Rondônia Forte em Brasília como uma forma de combinar a defesa dos interesses regionais, a responsabilidade com o dinheiro público e a presença nas discussões nacionais.

“Quero que Rondônia tenha uma voz forte em Brasília, mas também uma representação responsável. Minha ação será defender nossas prioridades, acompanhar o orçamento federal, fiscalizar a execução e prestar contas do que foi assumido. O mandato pertence a Rondônia, e é aos rondonienses que eu vou trazer esclarecimentos”, afirmou Mariana.

A candidata defende o respeito à Constituição, à independência e ao equilíbrio entre os Poderes. Também afirma que pretende exercer com responsabilidade as competências constitucionais do Senado, mantendo independência nas grandes decisões e uma atuação baseada nas atribuições efetivas do cargo.

A responsabilidade fiscal ocupa outro espaço importante. Mariana defende equilíbrio das contas públicas, qualidade do gasto e transparência, além do fortalecimento de mecanismos de controle e responsabilização para combater a corrupção.

Mariana pretende ainda defender que as políticas nacionais levem em consideração as características de Rondônia e da Amazônia. Para isso, propõe uma Agenda Federal de Rondônia, reunindo periodicamente as prioridades do estado que dependem da União.