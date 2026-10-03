Laércio Torres deve ser o deputado estadual mais votado da história de Vilhena; diz assessoria

A força da campanha de Laércio Torres nas ruas alimenta, entre seus apoiadores, a expectativa de que ele alcance a maior votação já registrada para um candidato a deputado estadual em Vilhena.

Essa avaliação se apoia na mobilização em torno de sua candidatura e no apoio incondicional do prefeito Delegado Flori.

Ex-secretário de Obras, Laércio chega à disputa com uma trajetória ligada à infraestrutura e ao desenvolvimento da cidade. Sua atuação na pavimentação, na recuperação de estradas e na melhoria dos bairros é uma das principais credenciais apresentadas pela campanha para defender seu nome à Assembleia Legislativa.

A parceria com Flori ocupa um lugar central nessa caminhada. O prefeito apoia a candidatura de Laércio como uma oportunidade de fortalecer a representação de Vilhena e do Cone Sul nas decisões do estado.

Mesmo após o grave acidente que o afastou das atividades presenciais, a campanha segue mobilizada. Enquanto Laércio se dedica à recuperação, amigos e apoiadores mantêm as ações nas ruas, levando sua mensagem e defendendo a continuidade de sua trajetória de trabalho, agora como representante dos rondonienses.

Esse envolvimento sustenta a confiança dos apoiadores em um resultado histórico nas urnas. A possibilidade de recorde expressa uma expectativa política da campanha, e não uma conclusão de pesquisa eleitoral.