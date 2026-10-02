Candidato a deputado estadual, Dr. Paulo Henrique agradece apoio e reforça compromisso com rondonienses

“A palavra que define este momento é gratidão. Obrigado a cada cidadão e cidadã que nos recebeu em sua casa, no comércio, na área rural, que ouviu nossas propostas, abriu um sorriso e caminhou junto conosco. Cada aperto de mão, cada palavra de incentivo e cada abraço foram a energia necessária para seguirmos firmes todos os dias.”

Com estas palavras, o advogado e candidato a deputado estadual, Dr. Paulo Henrique, agradeceu a receptividade e o carinho recebidos da população de Rondônia durante a campanha eleitoral.

Residente em Cacoal, Paulo Henrique destacou que é possível fazer uma campanha limpa, pautada no diálogo, no respeito e na esperança de construir um futuro melhor para o estado. “O trabalho não termina aqui; ele se renova na força da nossa união. Muito obrigado por acreditarem no nosso projeto e por fazerem parte desta história. Que o respeito e o amor pelo nosso povo continuem guiando os nossos passos”, afirmou.

Para o candidato, independentemente do resultado das urnas, o maior ganho da campanha foi a certeza de que existe uma comunidade unida, participativa e disposta a lutar por uma Rondônia melhor. “Levarei cada conversa e cada abraço guardados na memória e no coração. Continuaremos juntos, firmes nos mesmos valores e no sonho de construir uma realidade melhor para todos nós”, declarou.

Ex-vereador de Cacoal, Dr. Paulo Henrique também se mostrou confiante na eleição e afirmou estar preparado para representar os rondonienses na Assembleia Legislativa. “Com o apoio do povo e a vontade de Deus, serei o seu representante na Assembleia Legislativa de Rondônia. Peço seu apoio nesta reta final”, finalizou.