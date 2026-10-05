VÍDEO: presidente classifica incidente em poste como “ato criminoso” e promete questionar decisão sobre eleição na Câmara de Vilhena

O presidente da Câmara de Vilhena, Celso Machado (PL), utilizou a tribuna da Casa de Leis, durante a sessão ordinária realizada na noite desta segunda-feira, 5, para comentar o que classificou como um ato criminoso.

Segundo o parlamentar, um caminhão teria sido utilizado de forma intencional para atingir e derrubar um poste que alimenta o prédio do Legislativo com energia elétrica (leia mais AQUI).

O incidente interrompeu o fornecimento de energia e impediu a transmissão da sessão pelas redes sociais. O episódio ocorreu no momento em que os vereadores realizavam a eleição da nova Mesa Diretora da Câmara para o biênio 2027/2028 (leia mais AQUI).

Celso Machado afirmou que, conforme uma análise inicial da Polícia Militar, a ação teria sido criminosa e teria como objetivo intimidar os parlamentares e impedir a realização da eleição no Poder Legislativo.

“É uma clara tentativa de interromper os trabalhos e impedir o exercício da nossa democracia. Deixo aqui o meu mais profundo repúdio a esse ataque inaceitável contra a nossa cidade e as instituições públicas”, declarou.

Durante o pronunciamento, o presidente da Câmara também confirmou que recebeu uma decisão judicial determinando a suspensão da eleição da nova Mesa Diretora. Ele informou, porém, que irá contestar a decisão dentro do prazo estabelecido de 10 dias. (Assista ao vídeo abaixo).