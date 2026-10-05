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terça-feira, 06 de outubro de 2026.

VÍDEO: presidente classifica incidente em poste como “ato criminoso” e promete questionar decisão sobre eleição na Câmara de Vilhena

Transmissão da sessão foi interrompida, mas eleição da nova Mesa Diretora foi realizada mesmo após liminar
Celso mostra decisão judicial na tribuna da Casa de Leis / Foto: Extra de Rondônia

O presidente da Câmara de Vilhena, Celso Machado (PL), utilizou a tribuna da Casa de Leis, durante a sessão ordinária realizada na noite desta segunda-feira, 5, para comentar o que classificou como um ato criminoso.

Segundo o parlamentar, um caminhão teria sido utilizado de forma intencional para atingir e derrubar um poste que alimenta o prédio do Legislativo com energia elétrica (leia mais AQUI).

O incidente interrompeu o fornecimento de energia e impediu a transmissão da sessão pelas redes sociais. O episódio ocorreu no momento em que os vereadores realizavam a eleição da nova Mesa Diretora da Câmara para o biênio 2027/2028 (leia mais AQUI).

Celso Machado afirmou que, conforme uma análise inicial da Polícia Militar, a ação teria sido criminosa e teria como objetivo intimidar os parlamentares e impedir a realização da eleição no Poder Legislativo.

“É uma clara tentativa de interromper os trabalhos e impedir o exercício da nossa democracia. Deixo aqui o meu mais profundo repúdio a esse ataque inaceitável contra a nossa cidade e as instituições públicas”, declarou.

Durante o pronunciamento, o presidente da Câmara também confirmou que recebeu uma decisão judicial determinando a suspensão da eleição da nova Mesa Diretora. Ele informou, porém, que irá contestar a decisão dentro do prazo estabelecido de 10 dias. (Assista ao vídeo abaixo).

 

 

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