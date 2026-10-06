VÍDEO: em meio a disputa pela Mesa, presidente eleito rebate críticas e diz que Câmara de Vilhena “não é puxadinho do Executivo”

Em uma sessão marcada por polêmica na noite desta segunda-feira (5), o vereador Pedro Sanches (PODE), eleito presidente da Câmara para o biênio 2027/2028, defendeu a legitimidade da eleição da nova Mesa Diretora e rebateu as críticas de colegas ligados a outra chapa e que mantêm proximidade com o Executivo Municipal.

O vereador Jander Rocha (PODE), que havia apresentado seu nome como candidato à presidência, cobrou o cumprimento de um acordo que, segundo ele, teria sido firmado durante as articulações para a eleição da Mesa Diretora do biênio 2025/2026, lá no começo da atual legislatura.

Pelo entendimento, o então vereador Roberto Moraes, conhecido como “Nego”, falecido em março de 2026, seria o presidente do Legislativo no biênio 2027/2028. Com a morte de Moraes, Jander Rocha passou a ser apontado como o nome que assumiria a presidência em seu lugar.

A realização da eleição, no entanto, gerou insatisfação entre vereadores que integram a base de Jander. A principal reclamação foi quanto ao curto prazo entre o anúncio e a realização da votação. O comunicado aos parlamentares ocorreu por volta das 10h desta segunda-feira, enquanto a sessão estava marcada para as 19h.

Após ser eleito, Pedro Sanches rebateu as críticas e comparou a situação com a tramitação de projetos encaminhados pelo Executivo em regime de urgência. Segundo ele, propostas chegam à Câmara poucas horas antes das sessões e, ainda assim, são analisadas e votadas pelos vereadores.

“Para os projetos encaminhados em regime de urgência existe validade, agora para a eleição não? O pau que dá em Chico também dá em Francisco. O Executivo tem que saber que este Parlamento não é a Casa da Mãe Joana. Isso aqui não é um puxadinho do Executivo. Aqui não é lugar de mi-mi-mi”, afirmou.

A ELEIÇÃO

Apesar da existência de uma liminar que suspendia a realização da eleição, a votação ocorreu durante a sessão. Ao final, a nova composição da Mesa Diretora para o biênio 2027/2028 ficou definida da seguinte forma: Pedro Sanches foi eleito presidente; Eliton Costa, vice-presidente; Deyvison Gela, segundo vice-presidente; Oziane Germinano, secretária; e Rose Batista, vice-secretária (leia mais AQUI).

A sessão também foi afetada por um incidente minutos antes de seu início. Um caminhão atingiu o poste responsável pelo fornecimento de energia elétrica para o prédio da Câmara, prejudicando a transmissão da sessão pelas redes sociais do Legislativo (leia mais AQUI). Assista ao vídeo de Pedro Sanches abaixo: