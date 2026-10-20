Comerciante pioneiro morre após sofrer infarto fulminante em agência bancária no Centro de Vilhena

No início da noite desta terça-feira, 20 de outubro, o comerciante vilhenense Elvis Straparava, de 66 anos, proprietário da Girus Auto Peças, morreu após sofrer um infarto fulminante dentro da agência do Banco do Brasil, localizada no Centro de Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , o Corpo de Bombeiros foi acionado com urgência para prestar socorro à vítima, porém, ao chegar ao local, a equipe médica pôde apenas constatar o óbito.

A Polícia Militar isolou a área para que a Polícia Técnico-Científica (Politec) realizasse os procedimentos de perícia e praxe.

Após a conclusão dos trabalhos periciais, o corpo de Elvis Straparava foi liberado para a Funerária São Matheus para a realização da remoção e providências de velório e sepultamento.