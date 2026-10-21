3º CASO: tricampeã estadual de natação também fica fora dos Jogos da Juventude e denúncia chega ao MP em Rondônia

A nadadora Isadora Nobre, de Porto Velho, tricampeã estadual dos Jogos Escolares de Rondônia (Joer), ficou de fora dos Jogos da Juventude Caixa 2026, em Foz do Iguaçu (PR), após um problema no processo de inscrição.

A atleta conquistou três medalhas de ouro nas provas de 50 metros livre, 50 metros costas e 100 metros costas e, segundo a família, estava convocada para representar Rondônia na competição nacional.

A mãe da estudante afirma que a inscrição não foi concluída dentro do prazo porque a ficha da nadadora teria sido perdida pela Secretaria de Estado da Educação de Rondônia (Seduc-RO).

O caso foi denunciado ao Ministério Público de Rondônia (MPRO) e também foi relatado pela atleta e pelo treinador em uma publicação nas redes sociais.

A situação integra um conjunto de ocorrências que vêm sendo acompanhadas pelo Extra de Rondônia, que já confirmou três casos relacionados a problemas em inscrições de atletas estudantis: um em Cerejeiras, outro em Vilhena e o de Isadora, em Porto Velho. Uma quarta ocorrência chegou ao conhecimento da reportagem e está em apuração (leia mais AQUI e AQUI).

A repetição de relatos em diferentes municípios levanta questionamentos sobre os procedimentos adotados para a inscrição dos estudantes convocados para os Jogos da Juventude. A Seduc-RO foi procurada para esclarecer os casos, mas, até o momento, não encaminhou resposta à reportagem.

FAMÍLIA AFIRMA QUE FICHA DE INSCRIÇÃO FOI PERDIDA

Em contato com o Extra de Rondônia, Cristina Nobre, mãe da nadadora, explicou que Isadora conquistou o primeiro lugar nas três provas individuais durante os Jogos Escolares de Rondônia.

De acordo com a família, os resultados garantiram a classificação da atleta para a etapa nacional.

Após a convocação, a família aguardava orientações sobre a documentação e a inclusão da estudante em um grupo de comunicação destinado aos atletas convocados. No entanto, segundo Cristina, o prazo terminou sem que a inscrição fosse efetivada.

A mãe relatou que recebeu posteriormente, por meio de mensagens de áudio, a informação de que a ficha da nadadora teria sido perdida. “Infelizmente, a inscrição dela não foi feita. Passou o prazo de inscrição e nós ficamos esperando pelo grupo do WhatsApp para receber a documentação, mas nada aconteceu”, afirmou.

ATLETA TREINAVA 18 HORAS POR SEMANA

Segundo a família, Isadora treinava aproximadamente 18 horas por semana, de segunda-feira a sábado, para se preparar para a competição nacional. A rotina foi mantida após os resultados obtidos nos Jogos Escolares, com o objetivo de representar Rondônia em Foz do Iguaçu.

Em uma publicação nas redes sociais, a nadadora relatou que recebeu a notícia de que não participaria dos Jogos poucos dias antes da competição. Ela também afirmou que pretende divulgar registros e mensagens relacionados ao caso. “Eu venho treinando há muitos meses, desde os Jogos Escolares. Foram 18 horas por semana, com treinos de segunda a sábado, para receber a notícia de que simplesmente não vou para a competição”, declarou.

TREINADOR QUESTIONA PROCEDIMENTOS

O treinador de Isadora também questionou a condução do processo de inscrição. Segundo o relato publicado, a nadadora não foi incluída inicialmente no grupo de comunicação destinado aos estudantes que participariam dos Jogos da Juventude.

Diante da ausência, a atleta teria entrado em contato com a responsável pelo grupo. Conforme o treinador, após ser questionada sobre a lista de convocação, na qual o nome de Isadora aparecia nas três provas, uma funcionária reconheceu que a estudante havia sido convocada. Ainda de acordo com o relato, a família e a equipe não receberam uma solução após mais de 24 horas.

O treinador afirmou que procurou diferentes funcionários da Seduc-RO até chegar ao servidor responsável pela lista de convocação divulgada após a etapa estadual dos Jogos Escolares. Ele apontou possíveis problemas de comunicação entre setores e questionou os procedimentos de conferência da documentação dos atletas.

O técnico também contestou a atribuição de responsabilidade aos treinadores particulares, argumentando que a verificação das fichas e o acompanhamento das inscrições precisam contar com a participação dos setores responsáveis pela organização da competição.

SEDUC PRECISA ESCLARECER OS CASOS

Além da ocorrência envolvendo Isadora, a reportagem já confirmou relatos de atletas de Vilhena e Cerejeiras que também afirmam ter perdido a oportunidade de participar dos Jogos da Juventude em meio a problemas relacionados às inscrições ou à comunicação sobre as convocações.

Os casos registrados em diferentes municípios precisam ser esclarecidos para determinar se tiveram a mesma origem ou se decorreram de situações distintas.

O Extra de Rondônia entrou em contato com um servidor que, segundo informações recebidas, seria responsável pelo setor na sede da Seduc-RO, em Porto Velho. As informações sobre os três casos identificados foram encaminhadas, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.

O espaço permanece aberto para que a Seduc apresente esclarecimentos sobre os procedimentos de inscrição, as circunstâncias relatadas pelas famílias e as medidas eventualmente adotadas para apurar os casos.