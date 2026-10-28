Empenho na Transposição e peritos médicos marcam trabalho do senador Bagattoli em prol dos servidores

No Dia do Servidor Público, o senador Jaime Bagattoli (PL) fez um balanço das suas principais ações de apoio à classe.

Entre elas, estão o empenho na aprovação da PEC da Transposição e a conquista de novos peritos médicos do INSS para Rondônia.

“O servidor público é a peça mais importante na engrenagem da administração pública. As demandas são muitas e eu, enquanto senador, tenho o compromisso de lutar pelos direitos de todos os servidores, seja na pauta da Transposição, na defesa dos pisos salariais ou nas nossas emendas que garantem melhores condições de trabalho”, declarou o senador em suas redes.

Na PEC da Transposição, Bagattoli foi um dos responsáveis pelo desarquivamento e aprovação unânime no Senado Federal e, mais recentemente, tem empenhado esforços para acelerar a tramitação dela também na Câmara.

Já no último ano, Bagattoli também foi o responsável por articular o envio de 20 novos peritos médicos do INSS de Rondônia. Os novos servidores, aprovados no último concurso do instituto, chegaram para desafogar a fila de espera no estado.

Na esfera federal, o senador também votou a favor da derrubada do Veto 50 que barrava integralmente o PL 1791/2019 que obrigava a realocação de funcionários demitidos de estatais privatizadas, como a Eletrobrás.

“É uma questão de justiça restabelecer o projeto e garantir a reintegração desses profissionais”, declarou o senador em junho deste ano.