Morreu nesta segunda-feira, 23 de novembro, no Hospital Regional (HR) de Vilhena, o jovem Yori Miguel Alves da Silva Pacheco, de 18 anos, vítima de um ataque com 13 golpes de faca ocorrido durante uma festa realizada no Parque de Exposições, em comemoração ao aniversário do município.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , após dar entrada em estado grave na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e ser transferido para cuidados intensivos no HR devido ao comprometimento de órgãos internos e hemorragia, o rapaz acabou não resistindo às complicações causadas pelas perfurações.

O corpo foi liberado à Funerária Vilhena, responsável pelos trâmites legais de velório e sepultamento.

Relembre o caso

O crime aconteceu durante o evento festivo no Parque de Exposições. Uma guarnição da Rádio Patrulha da Polícia Militar que fazia o policiamento ostensivo no local visualizou uma ambulância saindo às pressas com a vítima e acompanhou o deslocamento até a UPA para colher informações.

Mesmo em estado crítico no leito hospitalar, Yori relatou aos militares que foi cercado e atacado por diversos indivíduos. Ele conseguiu apontar três dos envolvidos, inclusive fornecendo seus apelidos, e confirmou formalmente o reconhecimento do trio por meio de fotografias apresentadas pelos policiais — destacando que um dos agressores possui um irmão gêmeo.

Durante a checagem de antecedentes, a polícia constatou que o jovem já havia cumprido medida socioeducativa/prisão por tentativa de homicídio contra um integrante do Comando Vermelho (CV).

Segundo relato próprio aos policiais, na época do crime anterior ele pertencia ao Primeiro Comando da Capital (PCC), mas acabou mudando de lado enquanto esteve detido, passando a integrar o grupo rival — fator que sustenta a principal linha de investigação de acerto de contas entre facções.

Logo após o atendimento na UPA, os policiais retornaram ao parque e chegaram a avistar um dos suspeitos reconhecidos circulando pelo evento, mas ele fugiu correndo para o interior da arena ao notar a aproximação da viatura.

Com a confirmação do óbito, o caso passa a ser investigado como homicídio consumado pela Polícia Civil de Vilhena.