O tombamento do último semirreboque de uma carreta deixou o trânsito lento e operando em sistema de meia pista na rodovia BR-364, na saída de Vilhena sentido a Porto Velho, nesta segunda-feira, 23 de novembro.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , o veículo de carga seguia pela rodovia federal quando, por motivos ainda não divulgados oficialmente, o último vagão tombou às margens da pista, fazendo com que grande quantidade de grãos ficasse espalhada sobre o asfalto.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estão no local realizando a sinalização e o controle do fluxo de veículos para evitar novos acidentes, enquanto trabalhadores atuam na retirada da carga e na limpeza da faixa de rolamento para a liberação total do tráfego.

As circunstâncias exatas que provocaram o tombamento ainda não foram detalhadas pela PRF.

Apesar do susto e dos prejuízos materiais causados pelo derramamento da carga, não há registro de feridos graves até o momento.

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