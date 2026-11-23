Um acidente de trânsito envolvendo dois veículos de passeio foi registrado na Avenida Melvin Jones, nas proximidades do cruzamento com a Rua Antônio Lopes Coelho, no bairro Jardim América, em Vilhena.

Apesar do impacto, ninguém ficou ferido, mas um dos motoristas fugiu sem prestar informações pessoais.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , uma guarnição da Polícia Militar foi acionada para atender à ocorrência e, no endereço indicado, manteve contato com o condutor de um Fiat Uno, de cor prata.

Ele relatou que trafegava pela avenida no sentido ao bairro Cidade Verde II quando, ao se aproximar do cruzamento, teve a frente cortada por um Chevrolet Onix, também de cor prata, de placa PHL0F87, resultando na batida.

Em decorrência da colisão, o Fiat Uno sofreu danos materiais na parte frontal. Ainda segundo o motorista atingido, logo após o choque, o condutor do Onix alegou que estava sendo perseguido por outro automóvel e afirmou rapidamente que arcaria com todos os prejuízos causados.

No entanto, sem repassar nome, telefone ou qualquer documento de identificação, o motorista do Onix entrou no carro e deixou o local tomando rumo ignorado, permitindo apenas que a vítima anotasse a placa do veículo.

A Polícia Militar registrou o boletim de ocorrência com os dados dos automóveis e o relato dos danos materiais para que as medidas administrativas e legais sejam adotadas, possibilitando a identificação oficial e a responsabilização do proprietário do veículo envolvido na fuga.