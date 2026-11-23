Uma mulher foi ferida com três golpes de faca após ir até a residência do ex-marido e entrar em luta corporal com a atual companheira dele em Vilhena.

A vítima foi socorrida pelo próprio ex-companheiro até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , uma guarnição da Rádio Patrulha da Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de tentativa de homicídio.

Ao chegarem ao endereço indicado, os militares não encontraram os envolvidos, mas foram informados de que a vítima já havia dado entrada na UPA.

Na unidade de saúde, os policiais mantiveram contato com a mulher, que apresentava sinais de embriaguez e estava bastante abalada emocionalmente. Em conversa com o ex-marido da vítima, a equipe policial obteve os detalhes sobre a dinâmica da ocorrência.

Segundo o relato dele, a ex-esposa não aceitava o fim do relacionamento e foi até sua casa — onde ele estava acompanhado da atual companheira, dos enteados e do sogro.

Motivada por ciúmes, a mulher iniciou uma discussão com a atual parceira dele, e o bate-boca rapidamente evoluiu para agressões físicas entre as duas.

Ainda conforme o depoimento prestado à PM, durante a confusão generalizada, um dos enteados — um adolescente que, segundo o relato familiar, possui transtornos mentais — apossou-se de uma faca e desferiu três golpes contra a mulher, atingindo-a duas vezes na região das costas e uma vez na nádega.

Após o ataque, o menor fugiu do imóvel tomando rumo ignorado, enquanto o homem providenciou o socorro da ex-companheira até a UPA para receber cuidados médicos.

Os militares retornaram ao local do crime e realizaram buscas pelo imóvel e pelas imediações na tentativa de apreender o adolescente suspeito, porém a residência já estava vazia e o infrator não foi localizado. A ocorrência foi registrada e o caso será investigado pela Polícia Civil.