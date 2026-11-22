Um homem identificado como Marcus Vinicius Neiva Junqueira, de 41 anos, morador do município de Rolândia, no Paraná, foi encontrado morto no início da noite de sábado, 21 de novembro, no interior de um quarto de hotel em Cerejeiras (RO).

A principal suspeita inicial é de que ele tenha sofrido uma overdose após aplicar substância injetável.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , uma guarnição da Rádio Patrulha da Polícia Militar foi acionada para averiguar a ocorrência no estabelecimento hoteleiro.

Ao entrarem no apartamento onde o hóspede estava instalado, os policiais encontraram a vítima caída no chão, já sem sinais vitais.

Durante a inspeção preliminar no quarto, os militares observaram que o homem segurava uma seringa na mão direita e apresentava diversas marcas de perfurações em ambos os braços, na região das veias — indícios compatíveis com aplicação intravenosa.

A avaliação inicial não apontou vestígios de arrombamento ou sinais de envolvimento de terceiros no local.

Segundo informações repassadas por funcionários do hotel, Marcus Vinicius havia retornado ao estabelecimento por volta das 3h da madrugada de sábado.

Estranhando a falta de contato durante todo o dia e o fato de o veículo dele permanecer estacionado no mesmo local, a equipe do hotel decidiu verificar o quarto por volta das 18h, momento em que o encontrou desacordado.

Imagens das câmeras de monitoramento do prédio confirmaram que ninguém entrou ou saiu do apartamento após o retorno do hóspede durante a madrugada.

A Polícia Técnico-Científica (Politec) realizou os trabalhos periciais no local para auxiliar na elucidação das circunstâncias do óbito e identificar qual substância teria sido utilizada.

O corpo foi removido pela funerária Bom Jesus e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) em Vilhena para a realização do exame de necropsia que confirmará a causa oficial da morte.

Após a liberação, familiares deverão decidir sobre o translado para Rolândia (PR), cidade onde a vítima residia.