Dois criminosos encapuzados e armados invadiram uma residência, renderam um casal e roubaram uma caminhonete, dinheiro em espécie, joias e uma arma de fogo no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

Durante a ação, o morador teve pés e mãos amarrados pelos assaltantes.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , uma guarnição da Rádio Patrulha da Polícia Militar foi acionada para atender à ocorrência de roubo no imóvel.

No local, os policiais mantiveram contato com a moradora, que relatou estar em seu quarto quando foi surpreendida pela invasão de dois homens de estatura mediana e compleição magra, vestindo calças jeans, blusas escuras do tipo moletom e capuzes cobrindo o rosto.

Um dos invasores portava uma arma de fogo, descrita pela vítima como semelhante a uma garrucha. Após perguntar se havia mais alguém na casa, um dos assaltantes localizou o marido da vítima em outro cômodo e o levou até o quarto, onde o imobilizou amarrando suas mãos e pés com um tecido utilizado como protetor de berço.

Sob graves ameaças e com a arma apontada para a cabeça de ambos, os criminosos obrigaram o casal a acessar aplicativos bancários nos celulares para realizar transferências via PIX. Como as transações não foram concluídas, os bandidos quebraram e danificaram os aparelhos telefônicos das vítimas.

Na sequência, os assaltantes levaram o morador até o cofre da residência e o forçaram a destravá-lo por meio da biometria digital, de onde subtraíram certa quantia em dinheiro.

Também foram roubadas uma pistola, 34 munições e diversas joias que estavam guardadas em uma gaveta do guarda-roupa — os criminosos retiraram a gaveta inteira e despejaram os objetos dentro de uma bolsa.

Antes de fugirem tomando rumo ignorado, os autores se apoderaram ainda da caminhonete da família, uma Toyota Hilux SW4, de cor branca com teto preto e placa JBB0G48, que estava com pouco combustível no tanque.

O casal foi deixado trancado no quarto. Após algum tempo, o homem conseguiu se soltar das amarras, saiu pela janela do cômodo, acessou o escritório da casa e acionou a Polícia Militar. Buscas foram realizadas na região, e o caso segue sob investigação.