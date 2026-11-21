O morador do bairro 5º BEC, em Vilhena, Vagner de Souza Nava, voltou a procurar a redação do Extra de Rondônia para denunciar novos transtornos causados pelas chuvas na tarde desta sexta-feira, 20 de novembro de 2026.

Segundo ele, após o primeiro episódio de alagamento registrado no início do mês, a Prefeitura de Vilhena não realizou sequer um serviço paliativo para conter a enxurrada que invade os imóveis da Rua Dr. Paulo Roberto Gasparian.

Revoltado com o que classifica como descaso do poder público, o cidadão gravou novos vídeos mostrando a água acumulada invadindo novamente a propriedade após o temporal e cobrou uma intervenção urgente da Secretaria Municipal de Obras antes que o período chuvoso se intensifique ainda mais.

RELEMBRE O CASO

O problema teve início após um serviço de patrolamento executado pela prefeitura no dia 26 de outubro, com o objetivo de eliminar buracos na via. De acordo com Vagner — que reside no endereço há cerca de 20 anos e afirma nunca ter enfrentado situação semelhante antes —, o nivelamento feito pela máquina deixou um dos lados da rua mais alto e o outro rebaixado, canalizando toda a força da enxurrada diretamente para dentro das residências.

Ainda conforme o morador, ele chegou a alertar o operador da máquina no dia em que o trabalho era realizado sobre o risco de inundações, mas o aviso foi ignorado. Na tarde de segunda-feira, 9 de novembro, a primeira chuva forte após a intervenção já havia provocado o alagamento da casa dele e de outros vizinhos, inclusive nas proximidades da Avenida Tiradentes.

Na ocasião da primeira denúncia, a reportagem tentou contato com o secretário municipal de Obras, Laércio Torres, mas não obteve retorno.

O Extra de Rondônia reafirma que o espaço permanece aberto para eventuais esclarecimentos e posicionamentos da administração municipal sobre o cronograma de correção da via.

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