O fortalecimento da representatividade médica e a integração entre as instituições que atuam em defesa da categoria marcaram a cerimônia de posse da nova diretoria da Associação Médica Brasileira – Regional Rondônia (AMB-RO), realizada nesta quinta-feira (19), no Auditório Metropolitana, em Porto Velho.

A solenidade oficializou o início de um novo ciclo de gestão para o triênio 2027-2029 e reuniu representantes de entidades médicas, profissionais da área e convidados.

Entre as autoridades presentes esteve o diretor-presidente do Grupo Educacional Aparício Carvalho, Dr. Aparício Carvalho, que acompanhou a cerimônia e destacou a relevância da Associação Médica para a valorização dos profissionais e o desenvolvimento da saúde no estado.

Para o Dr. Aparício Carvalho, a renovação da diretoria representa uma oportunidade de ampliar a atuação institucional da entidade, fortalecer o diálogo com as demais organizações da classe e incentivar iniciativas voltadas à qualificação profissional. Ele ressaltou que a aproximação entre a AMB-RO, o Conselho Federal de Medicina e o sindicato médico contribui para uma representação mais articulada dos profissionais.

“É importante ver a Associação Médica de Rondônia fortalecida e cumprindo seu papel junto à classe médica e à sociedade. A união entre as entidades amplia a representatividade dos profissionais e abre espaço para novos conhecimentos, cursos e iniciativas que contribuam para uma assistência cada vez melhor à população”, destacou.

A cerimônia também marcou o encerramento da gestão anterior, que foi reconhecida durante a solenidade pelo trabalho desenvolvido à frente da associação, e o início de um novo ciclo administrativo para o triênio 2027-2029. A transição foi acompanhada por representantes de outras instituições médicas, que manifestaram apoio à nova diretoria e defenderam a continuidade do trabalho conjunto em favor da categoria.

O presidente do Sindicato dos Médicos de Rondônia (SIMERO), Dr. Luís Maiorquin, ressaltou a importância da união entre as entidades representativas e demonstrou expectativa em relação ao novo ciclo. Segundo ele, a atuação integrada com o Conselho Regional de Medicina e a Associação Médica é fundamental para fortalecer a classe e ampliar sua capacidade de diálogo.

“É um momento importante para a medicina em Rondônia. A gestão que se encerra deixa sua contribuição, e a nova diretoria assume com o desafio de dar continuidade a esse trabalho. Precisamos seguir unidos, com as entidades atuando em parceria pelo fortalecimento e pela valorização dos médicos”, afirmou.

A necessidade de ampliar a participação dos profissionais na associação também foi destacada pelo conselheiro federal do Conselho Federal de Medicina (CFM), Dr. Cleiton Bach. Ele ressaltou que a AMB-RO tem papel estratégico na defesa dos interesses da categoria e na recuperação do protagonismo da medicina rondoniense no cenário nacional.

“Uma associação médica forte depende da participação dos profissionais que representa. A AMB-RO é uma instituição essencial para a valorização dos médicos de Rondônia e para que a medicina do estado retome a relevância que já teve no cenário brasileiro”, pontuou.

O presidente do Conselho Regional de Medicina de Rondônia (CREMERO), Dr. João Paulo, também participou da solenidade e reafirmou o apoio da instituição à nova diretoria. Ao reconhecer a contribuição da gestão anterior, ele destacou a disposição do Conselho em colaborar com iniciativas que promovam avanços para a medicina no estado.

“A gestão que se encerra merece reconhecimento pelo trabalho realizado. A nova diretoria recebe nossos cumprimentos e reforçamos que o CREMERO estará à disposição para colaborar com as ações que contribuam para o fortalecimento da medicina em Rondônia”, declarou.

A posse da nova diretoria da AMB-RO representa a continuidade de um trabalho institucional voltado à representatividade, à valorização profissional e ao diálogo entre as entidades médicas. A expectativa é que a nova gestão amplie as iniciativas de integração, qualificação e defesa da categoria, contribuindo também para o aprimoramento da assistência à população rondoniense.