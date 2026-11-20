O presidente do COSEMS-RO, Wagner Wasczuk Borges, participou, nesta semana, do XXXVIII Congresso Estadual de Secretarias Municipais de Saúde do Paraná, em Foz do Iguaçu, que reuniu mais de 2 mil gestores e profissionais de saúde de diferentes regiões do país.

A comitiva de Rondônia contou ainda com a participação da secretária municipal de Saúde de Porto Velho, Sandra Paniagua; do diretor-geral da Agevisa-RO, Gilvander Gregório de Lima; e do secretário de Estado da Saúde, Edilton Santos.

Durante a agenda, Wagner também se reuniu com a presidente do COSEMS-AM, Adriana Moreira, e a vice-presidente da entidade, Lecita Marreira, fortalecendo o intercâmbio entre Rondônia e Amazonas.

Além da programação do congresso, Wagner participou da reunião do Conares, ampliando a participação de Rondônia nos debates nacionais e nas agendas de acompanhamento institucional da entidade.

O congresso teve como anfitrião o presidente do COSEMS-PR, Fábio de Mello, e contou com a presença do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e do presidente do Conasems, Hisham Mohamad Hamida. A programação também recebeu reunião da Comissão Intergestores Tripartite (CIT).

Durante a agenda, o Conasems, em parceria com o Ministério da Saúde, lançou a 2ª turma do Aperfeiçoamento em Coordenação do Cuidado a partir da Atenção Primária à Saúde e a 1ª Mostra em Coordenação do Cuidado, que vai selecionar 300 experiências municipais para apresentação no Congresso Nacional de 2027. “Esses encontros fortalecem a integração entre os gestores e nos permitem trazer novas experiências e soluções para os municípios de Rondônia”, destacou Wagner.