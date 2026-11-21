Um homem armado invadiu o pátio de um estabelecimento comercial e efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a estrutura do imóvel e na direção de uma caminhonete na Rua 661, no bairro Parque São Paulo, em Vilhena. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , uma guarnição da Rádio Patrulha da Polícia Militar foi acionada para averiguar a denúncia de tiros no local.

Em contato com um morador que reside no pátio da empresa, os militares foram informados de que o portão havia acabado de ser aberto para a entrada de um caminhão guincho que transportava o cavalo mecânico de uma carreta sobre a prancha.

Logo atrás do guincho, a esposa do motorista do caminhão chegou ao endereço conduzindo uma caminhonete.

Assim que ela estacionou o veículo, um homem de pele parda, estatura mediana e compleição física forte aproximou-se a pé, sacou uma pistola que trazia na cintura e disparou diversas vezes em direção ao interior da empresa, atingindo uma janela de vidro temperado (blindex) e a parede do prédio.

Na sequência, o atirador deixou o pátio caminhando. Contudo, ao perceber que a mulher havia saído do local dirigindo a caminhonete, o indivíduo parou em uma rua adjacente e efetuou mais três disparos na direção do automóvel, sem acertar o veículo ou seus ocupantes.

Durante a varredura na cena do crime, os policiais localizaram cinco estojos deflagrados de calibre .9mm — sendo três no pátio do comércio e dois na via lateral.

A Polícia Técnico-Científica (Politec) compareceu ao endereço, realizou os trabalhos periciais e recolheu as cápsulas.

O estabelecimento conta com sistema de monitoramento por câmeras de segurança, que flagrou a ação criminosa.

As imagens foram coletadas e anexadas ao boletim de ocorrência para auxiliar a Polícia Civil na identificação e captura do autor.