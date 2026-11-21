O temporal que atingiu Vilhena na tarde desta sexta-feira, 20 de novembro de 2026, foi classificado como um dos mais intensos registrados nas últimas duas décadas no município.

A avaliação foi feita pelo secretário municipal de Obras, Laércio Torres, em entrevista concedida ao Extra de Rondônia, na qual detalhou o volume excepcional de água acumulado em um curto intervalo de tempo.

“Uma das maiores chuvas dos últimos 20 anos”, declarou o secretário ao comentar a força da tempestade, que provocou alagamentos em ruas, avenidas e residências de diversos bairros da cidade.

De acordo com Laércio, levantamentos oficiais aos quais teve acesso apontam que o volume pluviométrico ultrapassou 250 milímetros em apenas uma hora — índice considerado extremamente elevado.

O titular da pasta ressaltou que um fenômeno dessa magnitude impõe um desafio severo a qualquer infraestrutura urbana, explicando que não há sistema de drenagem convencional capaz de absorver facilmente uma carga tão expressiva de água concentrada em tão pouco tempo.

Apesar dos transtornos registrados em vários pontos do município, o secretário avaliou de forma positiva o desempenho das obras de macrodrenagem que vêm sendo executadas pela Prefeitura de Vilhena para melhorar o escoamento das águas pluviais.

Segundo ele, o sistema de retenção por meio de piscinões, atualmente em fase de implantação na Avenida Paraná, já apresentou resultados concretos mesmo antes da conclusão total do projeto.

As estruturas conseguiram reter um grande volume de enxurrada durante a chuva torrencial, ajudando a minimizar alagamentos em trechos da via que historicamente sofrem com inundações.

EXPANSÃO PARA OUTRAS REGIÕES

Durante a entrevista, Laércio Torres adiantou ainda que a administração municipal planeja replicar esse modelo de drenagem em outros pontos críticos de Vilhena.

Entre as áreas mapeadas para receber intervenções semelhantes estão a região da Perimetral e a Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, locais que também registram recorrente acúmulo de água durante chuvas intensas.

Conforme o secretário, o objetivo é fortalecer gradualmente a rede de escoamento da cidade para reduzir os impactos dos temporais e garantir mais segurança aos moradores.