A Polícia Militar cumpriu, por volta das 8h30 da manhã deste sábado, 21 de novembro, um mandado de prisão preventiva contra um homem identificado pelas iniciais N.F., investigado por envolvimento em crime de natureza sexual contra criança no município de Ouro Preto do Oeste (RO).

A ação foi realizada em atendimento a uma solicitação da Promotoria de Justiça da Comarca local.

Inicialmente, a guarnição deslocou-se até a residência do suspeito, situada na Linha 614, Lote 114, Gleba 03, Km 72, no distrito de Santa Rosa, onde a ordem judicial deveria ser executada.

No imóvel, porém, o alvo não foi encontrado. Uma moradora informou aos policiais que ele havia saído para trabalhar na escavação de um poço de água em uma propriedade rural vizinha.

De posse das informações, os militares seguiram até o endereço indicado e localizaram o procurado. Cientificado sobre o mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça, o homem recebeu voz de prisão e não ofereceu resistência.

Em seguida, o detido foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) de Ouro Preto do Oeste, onde foi apresentado sem lesões aparentes e permanece à disposição do Poder Judiciário para as medidas legais cabíveis.