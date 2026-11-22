Uma operação integrada das forças de segurança pública resultou na prisão de quatro pessoas, na recuperação de uma caminhonete roubada e na apreensão de uma arma de fogo após um roubo seguido de cárcere privado registrado em Vilhena.

A resposta policial ocorreu em menos de 24 horas depois do crime.

O assalto aconteceu na noite de sexta-feira, 20 de novembro, por volta das 21h, quando dois indivíduos encapuzados — portando uma arma de fogo e uma faca — invadiram uma residência no bairro Jardim Eldorado (leia mais AQUI).

No interior do imóvel, os criminosos renderam um casal e duas crianças, deixando as vítimas amarradas e amordaçadas em cárcere privado por aproximadamente uma hora.

Logo após a fuga dos assaltantes, equipes da Polícia Civil — por meio da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Vilhena — e dos setores de inteligência da Polícia Militar iniciaram diligências ininterruptas para identificar e localizar os autores.

Ainda durante a madrugada de sábado, 21, por volta das 2h, com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a caminhonete levada da família foi recuperada na zona rural do município.

As buscas prosseguiram ao longo do sábado e, por volta das 19h, em uma atuação conjunta envolvendo policiais civis e guarnições do 3º Batalhão da Polícia Militar (3º BPM), do Batalhão de Polícia Tática de Ação e Reação (BPTAR) e do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), as equipes localizaram um dos autores do assalto escondido no bairro Cristo Rei.

Na sequência da operação, os agentes identificaram ainda uma residência no bairro União, onde a arma de fogo utilizada para render a família estava escondida.

Ao todo, quatro pessoas foram conduzidas à delegacia e autuadas em flagrante. Além da apreensão do armamento, a investigação confirmou a autoria direta de um dos detidos no roubo e resultou na prisão dos outros três suspeitos por participação no crime e ocultação da arma.

Em nota, a Polícia Civil destacou que o desfecho demonstra a eficiência da atuação integrada entre PC, PM e PRF no combate rápido à criminalidade e na proteção da população vilhenense.