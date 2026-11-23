Uma guarnição da Rádio Patrulha da Polícia Militar atuou como batedor para agilizar o transporte de um homem que precisava de atendimento médico de urgência no bairro Cristo Rei, em Vilhena.

A ação rápida garantiu a chegada segura do paciente até a unidade hospitalar.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , os militares foram acionados por um cidadão que informou haver uma pessoa ferida em uma residência situada na Avenida 1503. Diante da urgência do chamado, a equipe deslocou-se imediatamente para o endereço indicado.

Ao chegarem ao local, os policiais constataram que a vítima já havia sido colocada na carroceria de uma caminhonete pelo próprio irmão, que decidiu iniciar o transporte por meios próprios temendo o agravamento do quadro clínico caso aguardasse a chegada da ambulância.

Para garantir fluidez no trânsito e segurança durante o trajeto, a guarnição escoltou a caminhonete abrindo caminho até o Hospital Regional. Assim que deu entrada no pronto-socorro, o homem foi prontamente atendido pela equipe médica de plantão.

Segundo informações repassadas pelo médico responsável aos policiais, a lesão apresentada pelo paciente era de natureza superficial, sem risco imediato de morte.

Ele permaneceu internado sob observação clínica e passará por avaliação psicológica e acompanhamento especializado em razão de histórico anterior de tentativa de autoextermínio.