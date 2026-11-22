Mesmo faltando quase dois anos para as próximas eleições municipais, a sucessão na Prefeitura já começa a movimentar os bastidores políticos no município de Cacoal.

Após o encerramento das eleições estaduais e federais de 2026, lideranças locais e estaduais passaram a ter seus nomes mencionados em conversas e articulações sobre possíveis candidaturas ao Executivo municipal em 2028.

Entre os nomes que aparecem nesse cenário estão o atual prefeito, parlamentares estaduais, vereadores e representantes de setores organizados da sociedade.

Ainda não há candidaturas oficialmente definidas, mas os diferentes perfis indicam que a disputa poderá reunir grupos políticos com projetos distintos para o município.

Um dos nomes naturalmente presentes nas discussões é o do atual prefeito, Tony Pablo de Castro Chaves, do PSD. Advogado, ele assumiu a Prefeitura após ter sido eleito vice-prefeito na chapa de Adailton Fúria, em 2024. À frente da administração municipal, poderá buscar a continuidade do mandato nas eleições de 2028.

Outro nome citado é o do deputado estadual Elcirone Moreira Deiró, conhecido como Cirone Deiró, do União Brasil. Administrador e empresário, ele já ocupou os cargos de vice-prefeito e secretário municipal de Obras de Cacoal. Em 2026, disputou o cargo de vice-governador de Rondônia na chapa liderada por Hildon Chaves. Sua trajetória política no município o mantém entre as lideranças observadas nas articulações para a próxima eleição municipal.

Também aparece nas conversas o deputado estadual Cássio Gois, do PSD, natural de Cacoal e ex-vice-prefeito. Reeleito para a Assembleia Legislativa em 2026, com quase 29 mil votos, tem no município um de seus principais redutos eleitorais. Seu nome é mencionado como uma possível alternativa para liderar um projeto político local.

No Legislativo municipal, o vereador Edimar Kapiche Luciano, do PSD, também integra a relação de possíveis nomes. Reeleito em 2024 como o vereador mais votado da história de Cacoal, construiu atuação política ligada ao esporte amador e a temas como segurança pública, saúde e educação.

A vereadora Amália Campos Milani e Silva, do União Brasil, é outro nome que aparece no cenário. Médica do Sistema Único de Saúde (SUS), ela disputou uma vaga na Câmara dos Deputados em 2026. A participação na eleição ampliou sua exposição política para além do município e a mantém entre as lideranças que podem participar das articulações para 2028.

Pelo Partido Liberal, Gilbelamar Cardoso Campos de Carvalho, conhecida como Gil do Divino Cardoso, também é apontada como uma possível participante da disputa. Empresária, advogada e liderança do PL Mulher em Cacoal, é filha do ex-prefeito Divino Cardoso Campos. Ela disputou o cargo de vice-prefeita em 2024 e concorreu a deputada federal em 2026.

A lista inclui ainda Fernando Neves de Souza, conhecido como Fernando do Sindicato, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Cacoal (Sinsemuc). Com atuação nas pautas relacionadas ao funcionalismo público, negociações salariais e mobilizações dos servidores, ele representa um perfil ligado à organização sindical e à participação nas discussões sobre a administração municipal.

Por enquanto, os nomes fazem parte de um cenário preliminar, formado por especulações e movimentações políticas que ainda podem mudar até o período eleitoral. As definições dependerão de alianças partidárias, decisões individuais e da formação dos grupos que pretendem disputar a Prefeitura.

Com o atual prefeito, parlamentares, vereadores e representantes de diferentes setores no radar, a sucessão municipal de 2028 começa a ganhar espaço nas conversas políticas de Cacoal, embora ainda seja cedo para apontar quais desses nomes efetivamente estarão nas urnas.