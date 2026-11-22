Depois de uma sequência de adiamentos que gerou preocupação entre estudantes e familiares, o intercâmbio educacional para Londres, na Inglaterra, finalmente será realizado.

Patrícia Pires, mãe de uma estudante de Vilhena selecionada para o programa, entrou em contato com o Extra de Rondônia, na noite deste domingo, 22 de novembro, para agradecer o apoio e a divulgação da situação enfrentada pelas famílias.

Na mensagem, Patrícia informou que os procedimentos foram concluídos e que a filha, Ana Luiza Gonçalves Pires, e os demais estudantes, embarcaram para Porto Velho neste domingo, com saída programada para Londres na próxima terça-feira, dia 24.

A situação havia sido noticiada pelo Extra de Rondônia em reportagem publicada no dia 14 de novembro, com o título “Mãe de estudante vilhenense relata cinco adiamentos de intercâmbio para Inglaterra e cobra resposta da Seduc”. Na ocasião, Patrícia relatou as sucessivas mudanças no calendário da viagem e a falta de uma definição que permitisse às famílias organizar a preparação dos adolescentes (leia mais AQUI).

O programa reúne estudantes da rede estadual de ensino selecionados para uma experiência educacional na Inglaterra, com previsão de aproximadamente 30 dias em Londres. Ana Luiza, de 17 anos, estudante da Escola Estadual Álvares de Azevedo, era a única representante de Vilhena entre os selecionados, conforme o relato feito à reportagem.

A divulgação do caso pelo Extra de Rondônia ajudou a dar visibilidade à preocupação das famílias e à necessidade de uma definição por parte dos responsáveis pelo programa. Ao agradecer o apoio do site, Patrícia destacou que, depois de toda a espera e das alterações no cronograma, a viagem finalmente está confirmada.

Com o embarque previsto para terça-feira, os estudantes deixam para trás um período de incertezas e seguem para uma experiência internacional que representa uma oportunidade de aprendizado, contato com outra cultura e aperfeiçoamento da língua inglesa.

O Extra de Rondônia acompanhou o caso desde o relato da mãe e registra o agradecimento de Patrícia, além da confirmação de que os estudantes estão prestes a iniciar a viagem tão aguardada.