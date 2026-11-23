Um jovem foi preso em flagrante suspeito de tráfico de drogas durante as festividades em comemoração ao aniversário de Vilhena, realizadas no Parque de Exposições.

A abordagem ocorreu em meio a uma apresentação musical com grande concentração de público, quando o suspeito acabou confessando aos policiais que carregava entorpecentes para comercializar no local.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia , uma guarnição da Rádio Patrulha da Polícia Militar realizava o patrulhamento ostensivo e preventivo no interior do parque, no âmbito da Operação Sentinela de Rondônia, quando decidiu abordar o rapaz para fiscalização de rotina.

Durante a conversa com os militares, o jovem informou espontaneamente que guardava um recipiente com drogas em um dos bolsos da bermuda. Diante da declaração, a equipe realizou a busca pessoal e apreendeu porções de substâncias análogas à cocaína e à maconha.

Ao ser questionado sobre a origem dos entorpecentes, o abordado relatou aos policiais que havia comprado a droga por R$ 300,00 em espécie, afirmando que o objetivo era revender o material ilícito durante a festa no Parque de Exposições.

Diante do flagrante e das declarações prestadas pelo suspeito, os militares deram voz de prisão pelo crime de tráfico de drogas.

O jovem foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Vilhena, juntamente com os entorpecentes apreendidos, onde permaneceu à disposição da Justiça.