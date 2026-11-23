Um jovem foi atacado com 13 golpes de faca durante uma festa no Parque de Exposições, realizada em comemoração ao aniversário de Vilhena.

Socorrido às pressas, ele deu entrada em estado grave na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas conseguiu identificar os autores do crime ainda no leito hospitalar.

A Polícia Militar apura se a tentativa de homicídio foi motivada por disputa entre facções.

Conforme apurado pela reportagem do Extra de Rondônia, uma guarnição da Rádio Patrulha da Polícia Militar realizava o policiamento ostensivo no evento quando visualizou uma ambulância deixando o local em alta velocidade para socorrer uma vítima de arma branca. Os militares acompanharam o deslocamento até a UPA para registrar a ocorrência.

Na unidade de saúde, a vítima relatou que aproveitava a festa quando foi cercada e golpeada por vários indivíduos. Mesmo gravemente ferido, o rapaz apontou três dos agressores, fornecendo inclusive os apelidos deles.

A equipe policial apresentou fotografias dos suspeitos ao jovem, que confirmou formalmente a participação do trio no ataque — destacando ainda que um dos envolvidos possui um irmão gêmeo.

Durante o levantamento de dados, os policiais constataram que a vítima já havia cumprido pena por tentativa de homicídio contra um integrante do Comando Vermelho (CV).

Na época do crime anterior, o jovem pertencia ao Primeiro Comando da Capital (PCC), mas, segundo relato próprio aos militares, acabou mudando de lado enquanto esteve preso, passando a integrar o grupo rival. O histórico reforça a linha de investigação de acerto de contas.

De acordo com a avaliação médica preliminar, o rapaz sofreu 13 perfurações: 12 superficiais e uma mais profunda na região das costelas, com risco de lesão em órgãos internos e suspeita de hemorragia. Diante da gravidade do quadro, ele permaneceu sob cuidados intensivos.

Após colher o depoimento na UPA, a guarnição retornou ao Parque de Exposições e chegou a avistar um dos suspeitos reconhecidos circulando pelo evento.

No entanto, ao perceber a aproximação da viatura para abordagem, o indivíduo fugiu correndo para o interior da arena e não foi localizado. O caso foi registrado e encaminhado à Polícia Civil, que dará continuidade às investigações.