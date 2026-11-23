Um homem identificado como Edir Mariano Garshal de Freitas, de 41 anos, foi assassinado a golpes de arma branca na noite deste domingo, 22 de novembro, na Rua Cantares de Salomão, no bairro Jardim Ipanema, em Vilhena.

O enteado da vítima, apontado como principal suspeito do crime, foi localizado pela Polícia Militar e conduzido à delegacia.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , uma guarnição da Rádio Patrulha foi acionada após o cunhado da vítima chegar à residência vizinha em um carro de aplicativo e encontrar Edir caído no chão, já sem sinais vitais.

No local, a esposa da vítima relatou aos policiais que estava dentro da casa enquanto o marido permanecia no quintal. Segundo ela, alguém bateu no portão chamando por Edir e, logo depois, ouviu o barulho do portão sendo aberto, mas afirmou não ter escutado gritos de socorro nem sinais de luta corporal.

Questionada sobre possíveis motivações, a mulher informou que o marido vinha sofrendo ameaças de morte após ter sido preso anteriormente com uma motocicleta roubada.

Ela também mencionou que o casal enfrentava atritos devido ao vício da vítima em drogas — inclusive relatando que o celular dela, único aparelho com acesso em tempo real à câmera de segurança instalada na entrada da casa, havia sido levado por Edir, possivelmente para ser trocado por entorpecentes.

A Polícia Técnico-Científica (Politec) compareceu ao endereço e constatou que a vítima apresentava perfurações provocadas por arma branca no tórax, nas costas e um corte profundo na garganta. O corpo foi removido pela funerária Santo Cristo.

Um canivete foi localizado na cena do crime e recolhido pela perícia antes da liberação do corpo à funerária de plantão.

SUSPEITO LOCALIZADO

Durante as diligências iniciais, a esposa havia informado que seu filho — enteado de Edir — morava com eles, mas não era visto desde o meio-dia.

Pouco depois, um familiar que pediu sigilo de identidade por medo de represálias procurou a polícia e relatou que o jovem havia ido até a casa da avó, vizinha do casal, onde teria afirmado que matou o padrasto e pedido um veículo emprestado para fugir da cidade.

De posse da denúncia, os militares retornaram ao endereço indicado e localizaram o suspeito.

Ao ser questionado pelos policiais, ele negou a autoria do homicídio. Diante dos indícios e do relato testemunhal, o jovem recebeu voz de condução e foi apresentado na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para prestar esclarecimentos ao delegado de plantão e ficar à disposição da Justiça.