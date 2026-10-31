Jornada Acadêmica de Fonoaudiologia da FIMCA debate avanços e novas possibilidades de reabilitação auditiva

Os avanços no diagnóstico e na reabilitação auditiva, os impactos da perda de audição e as novas possibilidades de tratamento foram temas da Jornada Acadêmica de Fonoaudiologia do Centro Universitário Aparício Carvalho – FIMCA, realizada na quarta-feira (28), no Auditório Metropolitana.

Com o tema “Além do som: os novos horizontes da audiologia, do diagnóstico à reabilitação — ouvir é muito mais que escutar”, o encontro reuniu acadêmicos e profissionais para compartilhar conhecimentos e experiências sobre os desafios e as perspectivas da área.

A programação foi organizada para aproximar os estudantes da realidade profissional, promovendo discussões sobre a importância da audição para a comunicação, a interação social e a qualidade de vida. O evento também abriu espaço para abordar os recursos disponíveis para identificar alterações auditivas e as estratégias que podem contribuir para a reabilitação de pacientes.

O coordenador do curso de Fonoaudiologia da FIMCA, professor Felipe Leão, destacou que a jornada foi planejada para promover a atualização científica e aproximar acadêmicos e profissionais que atuam diretamente na área. Segundo ele, o encontro também proporciona um espaço de diálogo e compartilhamento de experiências sobre a atuação fonoaudiológica.

“Hoje iniciamos nossa jornada acadêmica com as atualizações da área de audiologia. Reunimos acadêmicos, profissionais, médicos e fonoaudiólogos para discutir e compartilhar experiências relacionadas à nossa atuação na Fonoaudiologia. É um momento importante de aprendizado e troca de conhecimentos”, ressaltou o coordenador.

Entre os convidados, o médico otorrinolaringologista Glaucio Duarte compartilhou sua experiência de 26 anos de atuação e destacou a importância da integração entre médicos e fonoaudiólogos no acompanhamento de pacientes com alterações auditivas.

“Foi um prazer participar da jornada e compartilhar um pouco da nossa experiência ao longo desses 26 anos. Temos uma ligação muito grande com os fonoaudiólogos, e esse diálogo é fundamental. Também conversamos sobre as perspectivas para o futuro da audiologia, incluindo novos exames, cirurgias e próteses, além das novidades que estão surgindo nessa área”, destacou o palestrante.

Perda auditiva e qualidade de vida

A jornada também abordou os impactos da perda auditiva e a importância de compreender as necessidades de cada paciente para definir as possibilidades de acompanhamento e reabilitação. A fonoaudióloga Lorena Brito, que participou como palestrante, explicou que a discussão envolveu desde os efeitos da perda de audição até as formas de auxiliar pessoas que convivem com essa condição.

“Conversamos sobre a importância da audição, os impactos que a perda auditiva pode provocar na vida do paciente e as diferenças entre os graus dessa perda. Também discutimos o que podemos fazer para ajudar essas pessoas, considerando suas necessidades e as possibilidades de intervenção”, explicou a fonoaudióloga.

O debate contribui para ampliar a compreensão dos acadêmicos sobre a atuação do fonoaudiólogo na avaliação, no acompanhamento e na reabilitação auditiva, considerando não apenas os aspectos clínicos, mas também os reflexos da perda auditiva na comunicação e nas atividades cotidianas.

Formação acadêmica conectada à prática

Para os estudantes, a participação em eventos científicos representa uma oportunidade de aprofundar os conteúdos trabalhados em sala de aula e conhecer diferentes experiências profissionais. A acadêmica Náthaly Galvão, do segundo período de Fonoaudiologia, destacou a importância da jornada para ampliar o aprendizado desde os primeiros semestres da graduação.

“Estamos realizando nossa jornada acadêmica com um tema voltado à audiologia. Teremos palestras com médicos, fonoaudiólogos e otorrinolaringologistas ao longo de três dias. É uma oportunidade muito importante para conhecer novas experiências, aprender com os profissionais e ampliar nossos conhecimentos sobre a área”, ressaltou a estudante.

A programação foi planejada para proporcionar contato com diferentes perspectivas da audiologia, estimulando o interesse pela pesquisa, a troca de experiências e o conhecimento sobre os recursos utilizados no cuidado à saúde auditiva.

Conhecimento e inovação na Fonoaudiologia

A realização da jornada reforça a importância da atualização científica e do diálogo entre diferentes profissionais da saúde para o desenvolvimento da Fonoaudiologia. Ao discutir avanços tecnológicos, diagnóstico e reabilitação, o encontro contribui para a formação de estudantes preparados para compreender as necessidades dos pacientes e acompanhar as transformações da área.

No Centro Universitário Aparício Carvalho – FIMCA, iniciativas acadêmicas como essa fortalecem a integração entre teoria e prática e incentivam a formação de profissionais comprometidos com a promoção da saúde, a comunicação e a qualidade de vida da população.