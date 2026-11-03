Definidas as semifinais do Campeonato Rondoniense Feminino Sub-20

As semifinais do Campeonato Rondoniense Feminino Sub-20 já estão oficialmente definidas.

A confirmação dos confrontos veio após a goleada da Desportiva Itapuense por 8 a 0 diante do União Cacoalense.

As partidas decisivas acontecem a partir do próximo fim de semana no Centro de Desenvolvimento do Futebol Heitor Costa.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , no Grupo A, o Gazin Porto Velho somou seis pontos e avançou na primeira colocação, enquanto a segunda vaga da chave ficou com o Tênis Clube.

Já pelo Grupo B, a Desportiva Itapuense garantiu a liderança também com seis pontos, seguida pelo Sport Genus, que assegurou o segundo lugar.

Com o encerramento da fase de grupos, os jogos da semifinal ocorrem no domingo, 8 de novembro. No período da manhã, às 9h, entram em campo Gazin Porto Velho e Sport Genus.

No período da tarde, a partir das 16h, medem forças Desportiva Itapuense e Tênis Clube. Ambas as partidas serão disputadas no Centro de Desenvolvimento do Futebol Heitor Costa.

Vale ressaltar que o regulamento do Rondoniense Feminino Sub-20 prevê jogos únicos para as fases semifinal e final.

As equipes que vencerem seus duelos avançam para a grande decisão do título, agendada para o dia 14 de novembro.