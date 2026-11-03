Forças conjuntas apreendem quase 93 kg de drogas e 4 revólveres na BR-364 em Porto Velho

Uma operação conjunta promovida pelo Batalhão de Polícia de Fronteira e Divisas (BPFRON/PMRO), Polícia Federal (PF) e Polícia Rodoviária Federal (PRF) resultou na prisão de quatro suspeitos e na apreensão de 92,85 quilos de entorpecentes na noite de segunda-feira, 2 de novembro, na BR-364, na zona rural de Porto Velho.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a ação ocorreu no âmbito da Operação Protetor das Fronteiras e Divisas, desenvolvida em conjunto com a Operação Madeira-Mamoré II, voltadas ao combate intensivo a crimes transfronteiriços e ao tráfico ilícito de entorpecentes no estado.

Durante a abordagem a um automóvel Hyundai HB20S, as equipes policiais localizaram no interior do veículo 41,8 kg de maconha do tipo skunk, 21,4 kg de cloridrato de cocaína e 29,6 kg de pasta base de cocaína. Além do carregamento de drogas, foram apreendidos quatro revólveres municiados, 40 munições intactas de calibre .38 SPL, aparelhos celulares e diversos materiais.

Diante da materialidade do crime, os quatro indivíduos receberam voz de prisão e foram conduzidos, juntamente com o veículo, o armamento e todas as substâncias apreendidas, à sede da Delegacia de Polícia Federal em Porto Velho para a formalização do auto de prisão em flagrante e adoção das medidas de Polícia Judiciária cabíveis.