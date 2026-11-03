Iniciativa pioneira vai remunerar produtores de arroz por serviços ambientais

Responsável por cerca de 70% da produção nacional de arroz, o Rio Grande do Sul vai começar a remunerar os orizicultores por práticas sustentáveis adotadas nas lavouras.

O programa de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) entrou em fase de implementação após assinatura, em setembro, de um acordo entre o Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga), Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Ministério Público do Estado.

A iniciativa, que é pioneira no país, prevê o investimento de R$ 6 milhões. O início dos pagamentos, porém, ainda depende da publicação de um novo edital pela Secretaria do Meio Ambiente, com a atualização dos critérios de remuneração. O modelo prevê uma parcela fixa, definida conforme a categoria do Selo Ambiental do Irga, e outra variável, calculada de acordo com as emissões de gases de efeito estuda evitadas em cada propriedade.

Produtores enquadrados na categoria Selo Ouro receberão R$ 8.924,72, enquanto os contemplados com o Selo Prata receberão R$ 6.693,54. A esse montante será acrescida a parcela variável. Para cada tonelada de CO₂ equivalente evitada (tCO₂e), o valor estabelecido é de R$ 70. Os valores referem-se à safra 2024/25. Ou seja, para que haja pagamento referente às safras seguintes, terá de haver um novo edital.

Segundo Flávia Tomita, diretora técnica do Irga, a expectativa é de que os recursos sejam liberados ainda em 2026, embora não haja uma data confirmada ainda. “É o primeiro PSA do Brasil para a agricultura”, afirma, ressaltando que os programas já existentes no país estão relacionados a florestas, e não a uma cultura agrícola.