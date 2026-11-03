Missão subterrânea: como forças ucranianas se infiltraram em gasodutos para capturar russos

Soldados ucranianos infiltraram-se em gasodutos subterrâneos para atacar forças russas.

A tática já havia sido utilizada anteriormente pela Rússia e, recentemente, foi adaptada pela Ucrânia na Operação Veles, que aconteceu na região de Kupiansk.

Segundo o presidente Volodymyr Zelensky, a missão subterrânea foi concluída com sucesso e resultou em mais de 100 soldados russos “eliminados”, além de 30 que foram

De acordo com a autoridade, o avanço por vias subterrâneas superou 15 quilômetros. A operação também contou com ataques simultâneos à superfície e golpes coordenados com drones.

“Os russos já haviam tentado utilizar gasodutos subterrâneos para se deslocar por nossas posições e lançar operações de assalto. Os combatentes ucranianos adaptaram essa tática com sucesso, modernizando-a e tornando-a muito mais sofisticada e tecnologicamente avançada”, diz uma publicação de Zelensky. “Estamos protegendo as vidas do nosso povo, impondo perdas aos ocupantes e alcançando nossos objetivos no setor de Kupiansk.”

Maria Varenikova, repórter do The New York Times, acompanhou soldados ucranianos em um gasoduto subterrâneo e descreveu a missão em matéria publicada no jornal na última sexta-feira (30).

Segundo a jornalista, embora as forças russas tenham sido as primeiras a usar tubulações industriais no conflito no Leste Europeu, o sucesso da operação recente fez a Ucrânia considerar levar a guerra para o subterrâneo, construindo rotas estratégicas protegidas de drones.

No entanto, apesar das vantagens estratégicas, Varenikova chama atenção para os “horrores” das missões subterrâneas. Ela afirma ter ouvido relatos de soldados que morreram por inalação de fumaça após uma bomba russa atingir a entrada de um cano.

Outra preocupação é o tamanho das instalações. Durante a experiência, a repórter descreveu tubos de menos de 1,2 metro de diâmetro, nos quais as tropas passavam semanas, lutando contra russos com armas e granadas, transportando soldados feridos e levando suprimentos essenciais.

“Depois de estar no oleoduto, às vezes você acorda em casa e, antes de se levantar, tenta medir a altura do teto”, disse um soldado ao jornal norte-americano. “Só então você percebe que está no seu apartamento.”