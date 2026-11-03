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terça-feira, 03 de novembro de 2026.

Organização criminosa que movimentava drogas em caminhões tem 18 integrantes condenados com até 57 anos de prisão em Vilhena

Julgamento do recurso de apelação foi julgado em sessão eletrônica / Foto: Ilustrativa

A Justiça do Estado de Rondônia condenou, semana passada, 18 integrantes de uma organização criminosa envolvida em esquemas de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro.

As sanções impostas pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Vilhena aos réus somam centenas de anos de reclusão, com penas individuais que chegam a 57 anos de prisão em regime inicial fechado, além da aplicação de multas pecuniárias e do perdimento do patrimônio acumulado pelo grupo criminoso. Dois foram inteiramente absolvidos.

As investigações policiais apontam que o grupo principal utilizava empresas do ramo de transportes para articular a logística e dissimular a movimentação de cargas ilícitas.

O esquema incluía a utilização de “laranjas” e a adulteração de lacres em caminhões frigoríficos para burlar a fiscalização de órgãos de segurança. Outro grupo paralelo, com atuação ligada ao transporte de valores e entorpecentes para fora do estado, também teve a dinâmica mapeada nos autos.

Segundo a Polícia Federal, ao longo das apurações, foram apreendidas mais de 2,4 toneladas de drogas, entre cocaína, pasta base de cocaína e skunk. Em uma das ocorrências atribuídas ao grupo, a apreensão chegou a quase uma tonelada de entorpecentes.

O principal apenado no processo foi apontado como uma das lideranças das operações, condenado a 57 anos e 8 meses de reclusão (além de 8 meses de detenção) e ao pagamento de mais de R$ 246 mil em multas.

A decisão judicial também impôs duras condenações a outros quatro operadores centrais do esquema, que tiveram penas de 33, 30, 24 e 23 anos de reclusão cada. Onze réus foram sentenciados a cumprir penas entre 8 e 21 anos de prisão, enquanto dois investigados foram absolvidos por insuficiência de provas.

Para além da responsabilização penal, a sentença focou na desarticulação financeira da organização ao determinar a perda de valores em espécie, jóias e uma expressiva frota de veículos e caminhões em favor do Fundo Nacional Antidrogas (FUNAD). Como medida de aproveitamento institucional dos bens apreendidos, o juízo autorizou a cessão definitiva de parte dos veículos utilitários e de carga para reforçar as frotas operacionais da Polícia Federal e da Polícia Militar de Rondônia no combate contínuo à criminalidade organizada na região.

Em complemento às medidas patrimoniais, a decisão conferiu destinação social a diversos itens apreendidos durante as investigações, como aparelhos de televisão, caixas de som, notebooks e smartphones sem interesse processual remanescente, que foram doados à Associação Trindade Santa para apoiar ações de recuperação de dependentes químicos.

A sentença determinou o envio de armas de fogo e munições às forças armadas e de segurança para descarte, além da destruição imediata de equipamentos de gravação a laser, mídias e lacres falsificados utilizados nas práticas ilícitas.

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