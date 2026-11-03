Projeto Embaúba leva serviços gratuitos de saúde, orientação jurídica e educação ambiental à população de Porto Velho

O conhecimento produzido dentro das salas de aula e dos laboratórios ganhou espaço de diálogo com a comunidade neste sábado (31), durante a 11ª edição do Projeto Embaúba, realizada no Espaço Alternativo, em Porto Velho.

Promovida pelo Grupo Educacional Aparício Carvalho, por meio do Centro Universitário Aparício Carvalho – FIMCA e da Faculdade Metropolitana de Rondônia, a iniciativa reuniu acadêmicos e professores de diferentes cursos em uma programação gratuita, com orientações, atividades educativas e experiências interativas abertas à população.

Desenvolvido como uma ação de extensão universitária, o Embaúba tem como proposta aproximar o ensino superior da sociedade, permitindo que os estudantes compartilhem conhecimentos adquiridos durante a formação acadêmica e contribuam diretamente com a comunidade.

Nesta edição, participaram cursos de diversas áreas, com atividades relacionadas à prevenção de doenças, alimentação saudável, higiene, direitos do cidadão, sustentabilidade e educação ambiental. A programação contemplou crianças, jovens, adultos e idosos, com atividades voltadas à prevenção de doenças, promoção da saúde, educação ambiental e orientação sobre direitos.

A diretora acadêmica do Grupo Educacional Aparício Carvalho, Dra. Nelice Batistelli, destacou a participação dos cursos e a importância de compartilhar com a população os conhecimentos construídos durante a formação universitária.

“Reunimos cursos de diferentes áreas, como Direito, Enfermagem, Veterinária, Agronomia, Nutrição e Odontologia, para prestar serviços à comunidade e promover uma troca de conhecimentos com a população. É um projeto muito importante, realizado com a colaboração dos nossos professores e alunos”, ressaltou.

Na área da saúde, os acadêmicos de Enfermagem ofereceram orientações sobre hipertensão, diabetes, dengue, malária, animais peçonhentos, efeitos das queimadas e do calor extremo, qualidade da água e prevenção de doenças transmissíveis. A Biomedicina apresentou experiências interativas sobre a presença de microrganismos no cotidiano, higiene das mãos, segurança dos alimentos e resistência bacteriana relacionada ao uso inadequado de antibióticos.

A Odontologia realizou orientações sobre higiene bucal e distribuiu kits de cuidados odontológicos. Já os acadêmicos de Nutrição desenvolveram atividades sobre higienização correta de frutas, legumes e verduras, interpretação de rótulos de alimentos industrializados e avaliação nutricional, incentivando hábitos alimentares mais saudáveis.

A acadêmica Camila Link, do segundo período de Enfermagem, participou pela primeira vez do projeto e compartilhou com os visitantes orientações sobre alimentação saudável e higienização dos alimentos. Para ela, a experiência também proporcionou contato com conhecimentos de diferentes áreas.

“Apresentamos à população informações sobre alimentação saudável, o uso adequado dos alimentos e a importância da higienização. Foi minha primeira participação no Embaúba e achei muito interessante a diversidade de atividades e cursos envolvidos, como Medicina e Agronomia. É uma oportunidade de conhecer outras áreas e agregar diferentes conhecimentos à nossa formação”, contou.

A programação também contemplou a área jurídica. Os acadêmicos de Direito promoveram atividades educativas sobre direitos do consumidor, acesso à Justiça, direitos fundamentais, desinformação e uso da inteligência artificial. O Núcleo de Práticas Jurídicas participou com a divulgação dos serviços oferecidos e triagem para atendimento jurídico, aproximando a população das possibilidades de orientação e assistência.

As ações ambientais ficaram por conta dos cursos de Engenharia Civil e Agronomia. Por meio de uma maquete didática, os acadêmicos de Engenharia Civil demonstraram o funcionamento de fossas sépticas e explicaram a importância do saneamento adequado para evitar a contaminação do solo e das águas subterrâneas. A Agronomia apresentou coleções entomológicas, permitindo que os visitantes conhecessem diferentes espécies de insetos e sua importância para os ecossistemas e a produção agrícola. Também foram distribuídas mudas frutíferas e sementes de hortaliças, incentivando o cultivo doméstico e práticas sustentáveis.

Para as crianças e famílias, o curso de Educação Física preparou atividades recreativas com brincadeiras tradicionais, como amarelinha, pula-corda, perna de pau, carrinho de rolimã e jogos com bola. As atividades estimularam a movimentação corporal, a interação entre os participantes e o resgate de brincadeiras populares.

A coordenadora de extensão do curso de medicina da Metropolitana, Dra. Marcela Oliveira, também destacou a importância de levar à comunidade informações produzidas no ambiente universitário. Segundo ela, o Embaúba representa a proposta do Grupo Educacional Aparício Carvalho de integrar conhecimento acadêmico e compromisso social.

“Chegamos à 11ª edição do Projeto Embaúba mantendo o propósito de levar informação de qualidade à população rondoniense. Esse conhecimento é construído dentro do Centro Universitário e da Faculdade Metropolitana e faz parte do DNA do Grupo Aparício Carvalho. Tivemos a participação de cursos como Nutrição, Agronomia, Biomedicina, Enfermagem e tantas outras áreas, todos contribuindo com essa troca de conhecimentos com a comunidade”, afirmou.

Além dos benefícios oferecidos à população, a iniciativa proporcionou aos acadêmicos uma experiência prática de formação profissional. O contato direto com diferentes públicos permitiu exercitar habilidades de comunicação, empatia e responsabilidade social, além de aplicar os conhecimentos adquiridos em sala de aula em situações do cotidiano.

Ao chegar à sua 11ª edição, o Projeto Embaúba reforçou o compromisso do Grupo Educacional Aparício Carvalho com a extensão universitária e com uma educação superior conectada às necessidades da sociedade. Por meio da FIMCA e da Faculdade Metropolitana, a iniciativa fortaleceu a integração entre ensino, ciência e comunidade, demonstrando a contribuição das instituições para a promoção da saúde, da cidadania e da qualidade de vida da população rondoniense.

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