Sistema do Detran apresenta problemas e despachantes relatam paralisação dos serviços em RO

Despachantes de diferentes municípios de Rondônia relatam dificuldades para trabalhar desde terça-feira (3), devido a problemas no sistema informatizado do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO).

Segundo os profissionais, a plataforma está praticamente inoperante, impedindo a realização de procedimentos básicos, como emissão de documentos, impressão de boletos e consultas necessárias para dar andamento aos serviços.

Em Vilhena, um despachante ouvido pelo Extra de Rondônia afirmou que não está conseguindo realizar praticamente nenhuma operação. Entre os serviços afetados estão a abertura de processos, emissão de taxas de transferência, emissão de documentos e procedimentos de recepção.

Segundo o profissional, a situação também atinge garagens e revendedoras de veículos que comercializaram automóveis e não conseguem dar andamento à documentação desde terça-feira. Ele afirmou que os despachantes não receberam informações sobre a causa do problema nem previsão para a normalização do sistema.

A reportagem também conversou com outros despachantes, que confirmaram as dificuldades e relataram problemas semelhantes em diferentes regiões do estado. As reclamações indicam que a falha não está restrita a Vilhena e tem prejudicado o atendimento a clientes e empresas do setor automotivo.

Informações extraoficiais apontam que as fortes chuvas registradas em Porto Velho podem ter afetado servidores utilizados pelo sistema do Detran, provocando as dificuldades. Entretanto, essa hipótese não foi confirmada oficialmente pelo departamento.

Procurada pelo Extra de Rondônia, a coordenação de Comunicação do Detran reconheceu a existência de “falhas pontuais” no sistema, mas não confirmou a paralisação geral relatada pelos despachantes.

Enquanto os profissionais afirmam que não conseguem executar diversos procedimentos, o órgão ainda não apresentou esclarecimentos sobre a dimensão dos problemas nem informou quando o funcionamento será normalizado.

A falta de informações tem deixado despachantes, garagens e proprietários de veículos sem saber como proceder diante da impossibilidade de concluir serviços que dependem do sistema estadual.