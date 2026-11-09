Briga generalizada motivada por discussão sobre drogas termina com homem ferido na cabeça em Colorado

Uma briga generalizada mobilizou a Polícia Militar na Avenida Marechal Rondon, esquina com a Avenida Tapajós, nas proximidades de um estabelecimento comercial em Colorado do Oeste.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a guarnição realizava patrulhamento de rotina quando foi alertada por populares sobre o tumulto no local.

As testemunhas informaram que um dos envolvidos havia sofrido ferimentos graves e já tinha sido socorrido por uma equipe de ambulância ao Hospital Municipal.

Os militares deslocaram-se à unidade de saúde para colher os relatos. Segundo os depoimentos apresentados, o grupo consumia bebidas alcoólicas quando um dos homens passou a insistir para que outro lhe fornecesse substâncias entorpecentes fiado.

Diante das sucessivas recusas, iniciou-se uma discussão acalorada. Em determinado momento, o suspeito apoderou-se de um pedaço de madeira e desferiu um golpe contra a cabeça da vítima, provocando um corte profundo na região da testa, fugindo do local em seguida.

Durante a confusão, uma mulher também se envolveu no conflito, agredindo e proferindo ameaças de cunho intimidador contra outro homem presente. Com a chegada e atuação da equipe policial para conter os ânimos, a mulher ainda desacatou os militares com ofensas verbais.

Devido ao quadro clínico da vítima, que permaneceu sob cuidados médicos hospitalares, a lavratura do Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) não pudera ser concluída de imediato.

O registro policial foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para a tomada das providências cabíveis e apuração dos crimes de lesão corporal, desacato e ameaça.