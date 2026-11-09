Filho de ex-vereadora, pastor Alessandro da Rocha considera disputar vaga na Câmara de Vilhena em 2028

Filho da professora aposentada e ex-vereadora Tia Dora, o pastor Alessandro da Rocha começa a considerar a possibilidade de ingressar na vida pública de Vilhena e disputar uma vaga na Câmara Municipal nas eleições de 2028.

Aos 50 anos, ele afirma que ainda não tomou uma decisão definitiva e que está em um período de reflexão e oração para avaliar se esse é o caminho que deseja seguir.

Nascido em 22 de maio de 1976, Alessandro é vilhenense e acompanha o desenvolvimento do município desde a infância.

Filho de uma família pioneira, é casado com Alessandra Rocha, professora de Língua Portuguesa da rede estadual de ensino, e pai de dois filhos. Ele afirma que sua história pessoal está diretamente ligada à trajetória da cidade, onde construiu seus vínculos familiares, profissionais e religiosos.

Sua trajetória profissional inclui 11 anos de trabalho no Frigorífico Novo Estado e na JBS, em Vilhena, entre 1998 e 2011. Nesse período, também acumulou experiências em outras atividades, como o serviço de malote do Banco Beron, com destino a Chupinguaia, além de uma passagem pela Dental Espada. Alessandro também atuou na Câmara Municipal de Vilhena.

Formado em Letras e Teologia, possui experiência na área da educação, onde trabalhou como professor. Ele destaca a importância do conhecimento, da formação humana e da educação para o desenvolvimento da sociedade.

Sua trajetória religiosa também ocupa parte importante de sua vida. Antes de receber a consagração pastoral, em 2010, atuou como presbítero e líder de jovens. Atualmente, exerce o ministério pastoral na Igreja Metodista Wesleyana (IMW) Central de Vilhena.

Segundo Alessandro, a facilidade de comunicação e o contato com diferentes pessoas são características que considera importantes em sua caminhada. Ele afirma gostar de ouvir histórias, conversar e compreender as necessidades da comunidade.

A possibilidade de disputar uma eleição também está relacionada à sua ligação familiar com a vida pública, já que sua mãe, Tia Dora, exerceu mandato de vereadora no município. No entanto, Alessandro ressalta que ainda não há uma definição sobre eventual candidatura.

Ele afirma que está buscando sabedoria e discernimento antes de tomar qualquer decisão, por entender que a atuação política exige responsabilidade, compromisso e disposição para ouvir a população. “Vilhena me viu nascer, crescer, estudar, trabalhar e construir minha história. Cresci com esta cidade e desejo, de alguma maneira, dar continuidade a essa história, contribuindo com seu desenvolvimento e com as futuras gerações”, declarou.