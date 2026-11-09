Homem com histórico criminal é preso em flagrante por tentativa de furto de motocicleta no Centro de Vilhena

Um homem com histórico de passagens policiais por receptação foi preso em flagrante pela Polícia Militar na Avenida Liberdade, no Centro de Vilhena, sob a suspeita de tentar furtar uma motocicleta estacionada na via pública.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a guarnição da Rádio Patrulha realizava patrulhamento ostensivo de rotina quando foi abordada por uma testemunha.

A pessoa relatou ter avistado um indivíduo vestindo moletom preto com capuz que, após trafegar de bicicleta, tentava dar partida na motocicleta estacionada.

Ao perceber que estava sendo observado por populares, o suspeito abandonou a tentativa e seguiu trajeto.

Com base nas características repassadas, os policiais iniciaram diligências pela região e abordaram o suspeito a poucas quadras do local.

Durante a abordagem inicial, o homem negou qualquer tentativa de delito. No entanto, ao realizarem a revista pessoal, os militares encontraram uma chave de motocicleta em seu bolso.

Questionado sobre a origem do objeto, ele alegou desconhecer como a chave havia parado em suas vestes.

A equipe policial localizou o proprietário do veículo, que compareceu ao ponto onde a motocicleta estava estacionada e constatou avarias recentes no miolo da ignição, que não existiam previamente.

Diante dos fatos e da constatação dos danos materiais decorrentes da tentativa de furto, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), onde foi apresentado juntamente com a chave apreendida e um aparelho celular para a lavratura do flagrante pela Polícia Civil.