Hospital de Amor suspende exames preventivos e deixa de receber novos pacientes em Vilhena

O Centro de Prevenção do Hospital de Amor em Vilhena enfrenta um momento de incerteza.

Embora a direção não confirme oficialmente o fechamento da unidade, novos pacientes não estão sendo recebidos e os exames preventivos foram suspensos.

A informação foi confirmada ao Extra de Rondônia pela diretora local da unidade, Josy M. Cardoso, após questionamentos sobre os relatos de interrupção dos atendimentos que começaram a circular na cidade nesta segunda-feira (9).

Em contato com a reportagem, Josy inicialmente negou que a unidade estivesse fechada. No entanto, ao ser questionada sobre a realização dos procedimentos, informou que os exames de prevenção não estão sendo feitos, embora tenha afirmado que os atendimentos continuam.

Diante da insistência do Extra de Rondônia para esclarecer quais serviços permanecem disponíveis, a direção admitiu que, atualmente, são atendidos apenas pacientes que já estavam em acompanhamento.

Na prática, isso significa que a unidade não está recebendo novos pacientes nem realizando novos exames preventivos, mantendo somente os atendimentos de casos que já estavam em andamento.

A situação representa uma redução significativa dos serviços oferecidos à população e reforça as preocupações sobre a continuidade das atividades em Vilhena. Apesar das informações, a direção não confirmou oficialmente o encerramento da unidade e informou que aguarda uma nota técnica da administração central da instituição para esclarecer os próximos passos.

DIFICULDADES DE CUSTEIO E FUTURO DA UNIDADE

A situação estaria relacionada, principalmente, à necessidade de recursos para custear a manutenção dos serviços. Parte importante desse suporte vinha sendo garantida por meio de emendas parlamentares destinadas pela deputada federal Sílvia Cristina, que disputou uma vaga no Senado, mas não conseguiu se eleger. Com a mudança no cenário político, surgiram questionamentos sobre a disponibilidade de recursos para assegurar a continuidade dos atendimentos.

Informações divulgadas por outros veículos de comunicação em outubro já apontavam a possibilidade de redução da capacidade de atendimento da unidade de Vilhena para aproximadamente 50% até novembro, em razão das dificuldades de custeio. Agora, a confirmação de que novos pacientes não estão sendo recebidos e de que os exames preventivos foram suspensos amplia a preocupação sobre o futuro do serviço.

COMO A UNIDADE CHEGOU A VILHENA

O Centro de Prevenção do Hospital de Amor, administrado pela Fundação Pio XII, foi inaugurado em junho de 2024. A implantação resultou de uma articulação que envolveu a Prefeitura de Vilhena, a instituição responsável pelo hospital e recursos destinados pela deputada federal Sílvia Cristina.

A unidade passou a oferecer exames de prevenção e diagnóstico de câncer, atendendo moradores de Vilhena e de outros municípios do Cone Sul. A estrutura funciona em um imóvel disponibilizado pelo poder público municipal, onde anteriormente funcionava a Central de Regulação. Com a implantação do serviço, moradores da região passaram a ter acesso a exames preventivos sem a necessidade de se deslocar para outros centros de atendimento.

DESTINO DO IMÓVEL TAMBÉM GERA QUESTIONAMENTOS

Além da continuidade dos serviços, um eventual encerramento das atividades também levanta dúvidas sobre o destino do prédio utilizado pela instituição.

Em 2022, a Fundação Pio XII apresentou ao município uma solicitação para utilizar um imóvel público por meio de concessão de uso pelo prazo de 30 anos. A proposta encaminhada à Câmara Municipal previa que, ao final do período, o imóvel e as benfeitorias retornariam ao patrimônio municipal.

Entretanto, um registro do Ministério Público Federal, publicado em 2024, aponta que aquela cessão específica, referente ao imóvel onde funcionava o Hospital Materno Infantil e, posteriormente, o Centro de Saúde da Mulher e da Criança, não chegou a ser concretizada.

Em janeiro de 2023, a Prefeitura anunciou a entrega das chaves de outro prédio, onde funcionava a Central de Regulação, à Fundação Pio XII para a implantação da unidade do Hospital de Amor. Dessa forma, os registros públicos consultados não permitem afirmar que o centro atualmente em funcionamento esteja amparado pela proposta de concessão de uso por 30 anos apresentada anteriormente.

Diante da possibilidade de encerramento dos serviços, será necessário esclarecer qual instrumento jurídico regula atualmente a utilização do imóvel, se existe contrato de concessão ou outro tipo de autorização e quais seriam as consequências para o patrimônio municipal caso a unidade deixe de funcionar no local.

Enquanto a direção aguarda a manifestação da administração central, pacientes e moradores do Cone Sul continuam sem uma definição sobre o futuro do Centro de Prevenção. A nota técnica prometida deverá esclarecer se haverá retomada dos exames, manutenção dos atendimentos em formato reduzido ou encerramento definitivo das atividades em Vilhena.