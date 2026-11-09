Mulher dá entrada no hospital com ferimentos e apresenta versão conflitante sobre queda de carro em movimento na BR-174 em Vilhena

A Polícia Militar foi acionada para averiguar um incidente ocorrido no perímetro urbano da rodovia BR-174 (Avenida Jô Sato), em Vilhena, onde uma mulher deu entrada no Hospital Regional após cair de um automóvel em movimento.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a vítima foi socorrida e encaminhada à unidade médica por uma equipe do Corpo de Bombeiros.

Ao realizarem o atendimento policial no hospital, os militares constataram relatos e versões divergentes quanto ao momento da queda.

Em depoimento prestado às autoridades, a mulher informou que acompanhava o companheiro e que ambos ingeriram bebidas alcoólicas e iniciaram uma discussão verbal em um clube da cidade.

Segundo a versão da vítima, durante o trajeto de retorno para casa pela rodovia, o companheiro teria se exaltado e a empurrado para fora do veículo enquanto este trafegava pela via, provocando sua queda na pista.

A mulher passou por exames médicos na unidade de saúde, permaneceu em observação e manifestou o desejo de solicitar medidas protetivas de urgência.

Por outro lado, o companheiro apresentou-se de forma espontânea na sede da Polícia Militar para colaborar com as investigações e negou ter empurrado a passageira.

Em sua versão, o homem afirmou que a mulher se jogou espontaneamente do automóvel em movimento após a discussão. Como elemento de prova, ele indicou uma motorista de aplicativo que trafegava em outro carro logo atrás no momento do ocorrido e teria presenciado a cena.

A motorista de aplicativo compareceu voluntariamente à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para prestar esclarecimentos na condição de testemunha presencial.

As versões conflitantes foram devidamente registradas pela Polícia Militar, e o caso segue sob a responsabilidade da Polícia Civil, que apurará a dinâmica dos fatos.