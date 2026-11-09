PM recupera bicicleta elétrica furtada no estacionamento do Park Shopping e prende suspeito em Vilhena

Um homem com passagens policiais por crimes contra o patrimônio foi preso em flagrante pela Polícia Militar na madrugada desta segunda-feira, 9 de novembro, após furtar uma bicicleta elétrica no estacionamento do Park Shopping Vilhena, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , o furto ocorreu na noite de domingo, 8, por volta das 21h.

Acionada para atender à ocorrência, uma guarnição da Rádio Patrulha deslocou-se ao local e analisou as imagens do sistema de monitoramento por câmeras do estabelecimento.

Por meio dos registros em vídeo, os policiais identificaram imediatamente o suspeito, que possui histórico de reiteradas práticas de furto na região.

De posse das informações e das características do infrator, os militares iniciaram diligências e localizaram o paradeiro do homem. No imóvel abordado, a equipe encontrou a bicicleta elétrica que havia sido subtraída momentos antes.

Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido, juntamente com o veículo recuperado, à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP).

A ocorrência foi registrada e entregue ao delegado de plantão para a lavratura do auto de prisão em flagrante.

>>>Vídeo do furto e da recuperação: