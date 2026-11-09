VÍDEOS: enxurrada invade casas e causa prejuízos a moradores do bairro Bodanese, em Vilhena

O forte temporal que atingiu Vilhena na tarde desta segunda-feira (9) provocou grandes prejuízos a moradores da Rua Mangabeira, no bairro Bodanese.

A enxurrada invadiu residências, arrastou lama e atingiu móveis, eletrodomésticos e outros pertences.

Uma das moradoras afetadas é Rosana Ribeiro de Oliveira, que relatou ao Extra de Rondônia o desespero ao receber notícias de que sua casa estava sendo alagada.

No momento da chuva, Rosana estava trabalhando, enquanto seu sogro permanecia na residência cuidando dos filhos. Ao receber mensagens e vídeos enviados por ele mostrando a água entrando no imóvel, ela ficou desesperada e foi imediatamente para casa. Ao chegar, encontrou a residência tomada pela água e pela lama.

Entre os bens atingidos estão colchão, geladeira, sofá e outros móveis e eletrodomésticos. Além dos prejuízos materiais, a casa ficou cheia de sujeira e lama, exigindo um trabalho intenso de limpeza. Segundo Rosana, a situação no local é de muita tristeza e desespero diante das perdas.

Ela também informou que a residência de um vizinho foi atingida pela enxurrada. O outro morador igualmente sofreu grandes prejuízos, ampliando os impactos do alagamento na rua.

O problema ocorreu em frente a uma obra da Prefeitura de Vilhena. Segundo o relato da moradora, havia um grande acúmulo de terra na via, que teria represado a água da chuva e impedido o escoamento, fazendo com que a enxurrada avançasse em direção às casas.

Diante dos prejuízos enfrentados pelas famílias, fica o questionamento: de quem é a responsabilidade pelos danos causados? Considerando a existência da obra pública em frente às residências e o relato de que a terra acumulada teria contribuído para represar a água, é necessário esclarecer se houve falha na execução dos serviços e quais providências serão adotadas pela prefeitura.

Também cabe esclarecer quem deverá responder pelos prejuízos materiais sofridos pelos moradores atingidos pelo alagamento. (Assistam os vídeos abaixo).