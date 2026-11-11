Casal acusado de matar borracheiro volta a julgamento após TJ anular primeira decisão do júri em Vilhena

Fernanda dos Santos e Charliston Rodrigues de Jesus voltam ao banco dos réus do Tribunal do Júri de Vilhena na sexta-feira, 13 de novembro.

O casal é acusado de envolvimento no assassinato do borracheiro Jonas Henrique Pereira Dutra, de 31 anos, morto em fevereiro de 2025.

O novo julgamento foi determinado após o Tribunal de Justiça de Rondônia anular a primeira sessão realizada no caso.

O crime aconteceu na madrugada de 4 de fevereiro de 2025. Jonas foi morto com dois tiros de revólver calibre .38, e o corpo foi encontrado pela manhã em uma residência na avenida Dedimes Cechinel, no bairro Cristo Rei.

De acordo com as investigações divulgadas na época, Fernanda, ex-esposa da vítima, teria atraído Jonas até o local, enquanto Charliston teria efetuado os disparos. Os dois foram presos 11 dias depois do homicídio e denunciados por homicídio qualificado.

O primeiro julgamento ocorreu em 1º de dezembro de 2025 e terminou com a condenação dos dois acusados. Fernanda recebeu pena de 14 anos de reclusão por homicídio qualificado.

Charliston foi condenado por homicídio simples, após os jurados afastarem a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, e recebeu pena definitiva de sete anos.

Posteriormente, recursos apresentados ao Tribunal de Justiça de Rondônia resultaram na anulação do julgamento.

Conforme a ementa do acórdão, houve contradição nas respostas dos jurados aos quesitos, situação que levou ao reconhecimento de nulidade e à determinação de uma nova sessão.

O processo nº 7001460-95.2025.8.22.0014 está previsto para ser julgado novamente pela 1ª Vara Criminal de Vilhena, a partir das 8h30.